Los trabajadores de Catelsa Cáceres irán a la huelga tres días en septiembre

Tres jornadas de huelga en Catelsa. Es la última alternativa que barajan los trabajadores de la empresa del grupo Hutchinson. Esta mañana han vuelto ... a concentrarse a las puertas de las instalaciones de la mercantil, con pancartas y cánticos para reivindicar una mejora salarial que al menos les permita recuperar la pérdida de poder adquisitivo por la subida el IPC. Ante la falta de respuesta de la dirección se proponen llevar a cabo tres jornadas de paro el próximo mes de septiembre. Las fechas elegidas, en principio, son el miércoles 11 de septiembre, el 18 y el 25. Esos paros afectarían a los tres turnos, el de mañana, tarde y noche, avanza el presidente del comité de empresa, Sebastián Centeno.

«No hay ningún acercamiento. Queremos pensar que están esperando a septiembre, pero estamos muy dolidos porque nuestro director entró en Catelsa desde la base. Pensamos que sería más sencillo entendernos para conseguir esa paz social», lamenta Centeno. Esta mañana ha sido uno de los participantes en la concentración de protesta a la entrada de la fábrica de elementos del automóvil. Con 230 trabajadores, Catelsa presume de ser la principal industria de la capital. El ambiente era de desconcierto y malestar, ya que no hay abierto un diálogo que según el presidente del comité debería ser fluido.

Insuficiente

«Lo que nos ofrecen es insuficiente. Nos ofrecen el IPC más 0,2 por ciento un año y más el 0,3 por ciento para otro. Nosotros pedimos el IPC más el 2,8 y el IPC más el dos», remarca Centeno. La plantilla ha ido cediendo, advierte, pero ha llegado a un punto del que no está dispuesta a bajar más. «Empezamos pidiendo el IPC más el cinco por ciento», recuerda el presidente del comité de empresa. Incide en que no se trata de una demanda con efecto retroactivo, sino a partir de ahora y siempre con el añadido de que las subidas de la inflación en los últimos años no han sido compensadas.

«Si no hay un acercamiento vamos a parar la producción. Se han previsto tres paros, los tres últimos miércoles de septiembre» Sebastián Centeno Presidente del comité de empresa de Catelsa

«En septiembre, si no hay un acercamiento vamos a parar la producción. Se han previsto tres paros, los tres últimos miércoles de septiembre. Sería una huelga, con la duda de parar unas horas o parar la jornada completa», adelanta Centeno. «No estamos pidiendo nada del otro mundo, solo lo que hemos cedido en 2021 y en 2022», concluye. La concentración prevista para el próximo viernes 26 de julio se va a desconvocar, ya que muchos trabajadores de Catelsa estarán por entonces de vacaciones fuera de Cáceres.

La protesta se ha desarrollado con normalidad, bajo la atenta vigilancia de una patrulla de la Policía Nacional, en un furgón situado a escasos metros de los manifestantes. Más de un centenar sobre mediodía. Entre ellos estaban integrantes de la plantilla de Atento Cáceres. Han querido acudir en apoyo de sus compañeros, tal y como hicieron en Catelsa hace una semana cuando los empleados de Atento se echaron a la calle por la amenaza de un 'ERE encubierto'.

Este viernes se han convocado asambleas informativas en horario de mañana y tarde para informar sobre los cambios que se pueden producir. Se está a la espera de conocer el listado de los trabajadores que se verán afectados por los mismos en Cáceres. La lista se iba a dar a conocer mañana pero se estima que podría ser a comienzos de la próxima semana.

Aunque se han conseguido parar los traslados a Madrid, el presidente del comité de empresa, José María Boyero, ya ha destacado que tampoco se puede considerar un gran logro, ya que las amenazas siguen estando presentes. Eso sí, destaca, la prioridad era la defensa del empleo en Cáceres. Se consigue el teletrabajo y se evitan los traslados pero los nuevos clientes de Atento podrán definir otras condiciones en el plazo de un año y considerar por tanto si los profesionales deben trasladarse o no. Las indemnizaciones para salir se han cifrado en 30 días y 14 mensualidades.