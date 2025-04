Trabajadores de Atento: «Nos tratan como a trastos viejos e inservibles y no dan ninguna alternativa viable»

Ayer se celebró en Madrid la tercera de las negociaciones que llevan acabo los trabajadores de Atento a nivel nacional. Además de Cáceres las ciudades ... de Córdoba, Lleida, Madrid, León y Toledo viven situaciones parecidas.

Tal y como informa José María Boyero, miembro del comité de empresa de Atento Cáceres, se ha propuesto a la empresa que en el centro de trabajo de Cáceres el 100% de los empleados lleven a cabo sus tareas en remoto, lo cual podría evitar los planes que tiene la empresa de ofrecer un traslado a 50 personas. Actualmente el 70% de la plantilla puede trabajar desde su domicilio. La empresa responderá a esta petición el próximo jueves, que es el día en el que se lleva a cabo una nueva reunión.

Según la nota de prensa que ha enviado CCOO, tienen claro «que todo forma parte de una artimaña legal para despedir a la plantilla de una forma muy económica para la empresa» e indican que «es una aberración expulsarnos del trabajo sin ningún miramiento, como si fuéramos trastos viejos e inservibles y no dar ninguna alternativa viable».

«Esto no es más que un ERE encubierto, pero que encima pretendan que les demos las gracias por no despedirnos y buscarnos trabajo en otro sitio raya lo esperpéntico y demuestra una maldad impropia de quien tenga un mínimo de dignidad humana», indican en una nota de prensa en la que indican que explican que «las cuestiones irrenunciables» son que todas las personas afectadas por la movilidad geográfica tengan como modalidad de trabajo el tipo de contrato de teletrabajo, que dichos trabajadores no podrán tener su centro de referencia a más de 200 kilómetros. Han solicitado también listado de las personas contratadas por empresas de trabajo temporal con el fin de poder trabajar en la recolocación de la plantilla afectada.

Traslado

Alegan que el traslado a otras ciudades como Madrid en el caso de los trabajadores cacereños «es darnos una patada que no merecemos después de dedicar tantos años a esta empresa que se considera modelo de conciliación y buen trato con las personas trabajadoras».

La plataforma electoral 'Una Extremadura digna' apoya por su parte las demandas de estos trabajadores n el caso de los trabajadores de Atento y acudirá hoy martes a la concentración que se llevará a cabo. «Una vez más se ponen de manifiesto las enormes contradicciones entre los intereses del capital y del trabajador. El capital para mantener o incrementar sus beneficios no encuentra obstáculos para sacrificar al coste que sea necesario a la clase obrera, incrementando la explotación laboral», indican en una nota de prensa esta formación apelando a la solidaridad.