La Torta del Casar entrega sus premios en Cáceres y nombra embajador a Toño Pérez Los galardonados fueron Ignacio Pérez (fotografía), el restaurante El Gallo (tapa), Feliciano Gibello (ganadería) y Doña Francisquita (quesería)

Acto de ntrega de los premios este jueves en el Palacio de Carvajal.

C. M. Cáceres Viernes, 10 de octubre 2025, 08:41 Comenta Compartir

La 31ª Semana de la Torta del Casar culminó este jueves con la entrega de premios a los ganadores de sus certámenes y con la designación del chef Toño Pérez como nuevo Embajador de la Torta del Casar, en un acto celebrado en el Palacio de Carvajal.

La gala también sirvió para rendir homenaje al embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, quien recibió una distinción especial en agradecimiento a su interés personal por conocer la Torta del Casar y el trabajo de sus productores.

En el apartado de galardones, el XVIII Concurso de Fotografía Digital Torta del Casar reconoció la obra «Caos primaveral» del fotógrafo Ignacio Pérez Crespo, premiada por su capacidad para reflejar el entorno natural que da origen a este producto. El premio fue entregado por José Flores Tapia, presidente de Tagus.

El XVI Concurso de la Ruta de la Tapa Torta del Casar tuvo como ganador al Restaurante El Gallo, cuyo plato se impuso entre las propuestas participantes. La propietaria, María Ángeles Santiago Castro, recogió el reconocimiento de manos de la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán Ordiales.

El Reconocimiento Ganadería 2025 recayó en Feliciano Gibello Morales, por su trayectoria y compromiso con la producción de leche destinada a la elaboración de la Torta del Casar, uno de los pilares de la Denominación de Origen.

En la XXV Cata Concurso Torta del Casar, la Quesería Doña Francisca fue distinguida con el premio al mejor queso 2025, recogido por Diego Lindo Muñoz y entregado por el embajador japonés.

El acto contó con la participación de representantes institucionales y del sector agroalimentario, entre ellos la directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, María Ángeles Muriel González, y el presidente del Consejo Regulador, Ángel Juan Pacheco Conejero, quienes subrayaron la relevancia de la Torta del Casar como motor de desarrollo rural y símbolo de identidad extremeña.

La ceremonia concluyó con la intervención del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y un cóctel en los jardines del palacio, elaborado con productos amparados por denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de Extremadura.