Tiendas Rojo cierra en Cáceres sus comercios de Pintores y Antonio Hurtado tras 57 años

El comercio local de Cáceres pierde a una de sus firmas de referencia. Tiendas Rojo echa el cierre tras una trayectoria ininterrumpida de 57 ... años. La empresa clausura sus dos establecimientos, tanto el situado en la calle Pintores como el de Antonio Hurtado, tras la muerte de su fundador a principios de este año.

En los escaparates de ambos establecimientos se puede ver ya el cartel de 'Liquidación por cierre'. La empresa anuncia descuentos de hasta del 50 por ciento. La clientela ha respondido al llamamiento y ha desbordado las previsiones. Este martes a media mañana había cola para acceder al interior de la tienda de Pintores. La puerta se cerró con llave y solo se permitía la entrada de los clientes a medida que salían los que ya estaban dentro.

El cese de la actividad, que todavía no tiene una fecha concreta y vendrá determinado por el fin de las existencias, afecta a los cinco empleados que hay en la actualidad en los dos establecimientos. «Dentro de la pena de cerrar el negocio, la respuesta de los clientes nos ha superado en sentido positivo. Todo el mundo nos dice: '¿Y dónde vamos a comprar ahora?'», señala Maribel Rojo, una de las actuales propietarias. «La ciudad se está volcando. Sabíamos que Tiendas Rojo era un referente, pero no hasta este punto».

La decisión afecta a cinco empleados y la familia pedirá al Ayuntamiento que dedique una calle al negocio

Tras el fallecimiento el pasado mes de enero de José Rojo Herrero a los 82 años de edad, las tiendas quedaron en manos de sus tres hijas: Maribel, Raquel y Majo. Solo la primera reside en Cáceres. Las otras dos viven en Madrid.

«Nos encantaría que el Ayuntamiento dedicara una calle a Tiendas Rojo para reconocer tanto a mi padre y como a mi madre. Lo vamos a promover. Mi padre, Pepe Rojo, nunca hubiera sido nada sin mi madre, Vicenta Medina», evoca Maribel.

Tiendas Rojo surgió en 1957 en el barrio de Llopis Ivorra. Después, se extendió al centro de la ciudad como empresa especializada en la comercialización de artículos de corsetería, paquetería y ropa, tanto de señora como de caballero. Los dos locales que ocupa en la actualidad, ambos en lugares privilegiados, son propios.

«Hemos decidido cerrar porque este tipo de negocio ha 'petado'. Ha funcionado muy bien. Pero todos nuestros clientes son de 50 años para arriba. La mayoría ya no están con nosotros porque han fallecido. Y a la gente joven no conseguimos llegar porque compra 'on line'», resume la dueña, quien también tiene palabras de agradecimiento y recuerdo para todos los trabajadores que han pasado por las tiendas a lo largo de este medio siglo.

La figura de Pepe Rojo fue más allá de su propio negocio y se convirtió en una pieza clave del sector cacereño. Durante muchos años defendió los intereses de los comerciantes de la ciudad, en especial como presidente de la Asociación de Empresarios del Comercio (Aeca), pero también desde otros cargos directivos en la Cámara de Comercio y en la Federación Empresarial Cacereña (FEC). También fue el impulsor y primer presidente de la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (Fedacoex).

Rojo se adentró en el mundo textil a los 13 años como aprendiz en el desaparecido Requeté. Fue también uno de los impulsores del primer hipermercado que tuvo Cáceres, en el lugar donde hoy se ubica Carrefour. En breve Tiendas Rojo pasarán a formar parte de la historia local.