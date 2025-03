Thomas Hirschhorn abrirá los encuentros con artistas en el Helga de Alvear

El Museo Helga de Alvear de Cáceres va a poner en marcha el programa 'Helga Artist Talk', un ciclo de encuentros con artistas que ... tienen obra en el museo que se inaugurará el 23 de octubre de este año de la mano con la presencia de Thomas Hirschhorn, que dará una conferencia que aborda los nuevos desafíos del arte en la era digital. Hirschhorn es el autor de la obra 'Power tools', una de las instalaciones más icónicas del centro cacereño de arte contemporáneo.

En palabras del propio artista «la conferencia pretende mostrar y discutir el desafío de exhibir una obra de arte en un clásico cubo blanco, confrontando la cuestión de la influencia de las redes sociales, el metaverso, la inteligencia artificial y la ideología de Fake it – till you make it (en español, «finge hasta que lo consigas»).

En esta conferencia, como resultado de esta confrontación, Hirschhorn compartirá la experiencia de crear 'Fake it, Fake it – till you Fake it', instalación exhibida a principios de este año en Gladstone Gallery de Nueva York.

El programa 'Helga Artist Talks' invitará a artistas representados en la Colección Helga de Alvear –ya sea en las exposiciones temporales o en la exposición semipermanente– a impartir conferencias, charlas, entrevistas u otras presentaciones informales centradas en su trabajo. Tiene como objetivo «situar modos de pensar divergentes, transversales y altermundistas, propias de los creadores, en el centro de las líneas conceptuales del museo».

Noche del Patrimonio

Por otra parte, el Museo Helga de Alvear se unirá un año más a la celebración de la Noche del Patrimonio 2024 el sábado 14 de septiembre con la programación de una Helga´s DJ session, visitas comentadas en horario nocturno y puertas abiertas hasta la medianoche. La sesión del programa Helga Dj Sessions correrá a cargo del DJ GuettoDisko, quien hará bailar a los asistentes en los jardines del Museo con sonidos house, disko, funk, soulful y groove en un horario especial de 21:30 a 23:30. Durante su actuación y hasta la medianoche, todas las salas de exposición permanecerán abiertas, generando un diálogo que «enriquece nuestro modo de habitar las imágenes y los sonidos del mundo actual».

Además, el 13 de septiembre será la inauguración de 'Accionar / Secuenciar. Fotografía en la Colección Helga de Alvear', una exposición en el marco de PhotoEspaña 2024 y comisariada por María Jesús Ávila, coordinadora del museo , que podrá disfrutarse en la Biblioteca Central de Cantabria hasta el 30 de octubre.