«Fui testigo de una fuga surrealista, los presos se escondieron 54 días para hacer un túnel»

José Antonio Martín, que por estas fechas está presentando su libro 'La otra fuga de Basauri. Del empeño al fracaso', sonríe cuando recuerda lo que ... vivió como funcionario de prisiones en la cárcel de Basauri, Vizcaya, el 10 de diciembre de 1976, cuando en el muro exterior de la cárcel apareció colgando una cuerda de 15 metros, trenzada con tiras de mantas y de sábanas. «Se hizo el recuento de presos –afirma–, y se vio que faltaban cinco. Se pensó entonces que se habían fugado con ayuda de la cuerda. Yo era funcionario de la prisión entonces y la verdad es que fui testigo de una fuga surrealista, porque los cinco ni siquiera se llegaron a fugar de la cárcel, estuvieron escondidos 54 días para ir haciendo un túnel».

Los fugados, tres presos políticos y dos comunes, estaban en un desván ciego de uno de los pabellones y desde allí comenzaron a bajar a la zona de los talleres para hacer un túnel bajo el patio. Aguantaron porque tenían ayuda de otros presos, que les daban agua, comida y ropa.

Les faltaba ya poco para que el túnel atravesara el muro de la cárcel cuando vino la mala suerte. Llegaron días de lluvia, el agua se filtraba en el agujero en el que trabajaban con linternas, cuando el 14 de enero de 1977 un camión cargado con escombros se quedó encallado. Se descubrió entonces el túnel, pero no se sabía si era antiguo. Los cinco siguieron escondidos.

Los funcionarios recibieron un chivatazo y entonces empezó la búsqueda. Dieron con ellos el 31 de enero de 1977, al ver un agujero en el tejado de la zona de talleres, al levantar unas tejas. José Antonio Martín y otro funcionario fueron los que les encontraron. Él alumbraba la oscuridad con una linterna, mientras gritaba que salieran, que sabían que estaban allí. «Noté que alguien se aproximaba desde la oscuridad –afirma Martín– desprendiendo un tufillo inconfundiblemente humano. Al poco asomó una cabeza barbuda y desgreñada, era Patxi Arana, que nos dijo que no nos preocupáramos que ya salían en media hora. Arana miraba desde abajo, en un escorzo impresionante. Esa escena siempre la he tenido en la memoria, persistente y nítida, y ha sido el embrión de la novela». Le impresionó que los cinco hombres aparecieran como si hubieran estado todo ese tiempo en una isla desierta, como unos náufragos. «Pero lo que más me impresionó –indica– fue su capacidad de resistencia durante 54 días, y la imaginación e inteligencia que tuvieron empleando lo que tenían para intentar escapar».

Ampliar Imagen de archivo de la cárcel de Basauri., en Vizcaya. Hoy

La novela fue escrita en Cáceres, donde reside José Antonio Martín. Él fue director del Centro Penitenciario Cáceres II desde 1987 a 1991. Luego fue maestro en el Centro de Adultos de Cáceres con destino en el Centro Penitenciario. Se jubiló y entonces decidió escribir la novela, contando con la colaboración de Patxi Arana, el cerebro de la fuga que no fue fuga, y que había hecho un diario contando esos 54 días.

Patxi Arana fue detenido en 1974 acusado de pertenecer a ETA, y en Basauri estaba cumpliendo una condena de 19 años de prisión. El 13 de abril de 1977, dos meses y medio después de ser descubierto en el escondite del desván, fue puesto en libertad al llegar la amnistía. En la actualidad tiene 76 años.

El libro que firman José Antonio Martín y Patxi Arana, 'La otra fuga de Basauri. Del empeño al fracaso', está editada por Calambur, y en sus páginas Martín señala que se refleja el espíritu que había en las prisiones a mediados de los años setenta, «cuando el sistema carcelario de la Dictadura estaba a punto de colapsar para luego comenzar una transformación profunda. Recuerda el ambiente de la película de Alberto Rodríguez 'Modelo 77', que ahora está en los cines».