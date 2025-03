Las terrazas cacereñas vuelven al tamaño previo a la pandemia a partir del 1 de enero

Las terrazas de la ciudad devolverán el espacio ganado a la vía pública durante la pandemia. El día 1 de enero se pone fin a ... las ampliaciones extraordinarias autorizadas por el Ayuntamiento a bares y restaurantes para lidiar con las condiciones impuestas por un virus especialmente contagioso en espacios no ventilados y que impuso numerosas restricciones de aforo. La multiplicación de mesas y sillas en las calles, uno de los signos inequívocos de estos tiempos, se reducirá con el año nuevo. Desde el Ayuntamiento se explica a este diario que «ya no tiene razón de ser dicha disposición de más espacio público, por lo que todas las renovaciones se hacen conforme a lo que tenían autorizado en origen».

Las ampliaciones extraordinarias que se concedieron en 2020 y 2021 permitían que los locales pudieran colocar hasta el 100% de su terraza cuando estaban establecidas limitaciones por las condiciones sanitarias. «Cuando había aforo de terraza al 50% nosotros dimos la posibilidad de aportar más terreno público para que pudieran poner hasta el 100% de lo que tenían en origen concedido», se explica desde el Consistorio. Aunque el Ayuntamiento no pudo proporcionar ayer la cifra exacta de locales que durante este tiempo han ampliado su espacio, en 2020 fueron 109 las solicitudes de ampliación extraordinarias y hasta mitad de este año fueron 14 las que se acogieron a esta medida especial.

El levantamiento de las restricciones fue progresivo hasta que el pasado 29 de septiembre se anunció el inicio de una nueva etapa con el fin de todas las limitaciones de aforo y horarios en hostelería. En plena sexta ola, con un aumento exponencial de los contagios el gobierno regional no ha impuesto nuevas restricciones a la hostelería, que opera bajo las mismas condiciones establecidas hace tres meses.

En todo caso, y pese a que la medida general es no mantener esta medida, «se están estudiando nuevas terrazas y nuevos espacios para aquellos locales que no las tenían o que las querían ampliar», se precisa desde el Ayuntamiento. Será un proceso caso por caso, donde «se empezará de cero».

La recomendación de optar por espacios al aire libre para disfrutar del ocio también permitió a locales que no contaban con veladores instalarlos en espacios dedicados a aparcamientos públicos. En este caso parece que el Ayuntamiento está dispuesto a mantener esas autorizaciones especiales «en vista de las circunstancias y cuando cuenten con los informes favorables», y siempre y cuando «se aprueben las modificaciones de la ordenanza de terrazas».

Ayudas generales

Lo que dejará de aplicarse en este 2022 que ya tenemos cerca es la exención de abonar la tasa que pagan los establecimientos por montar sus mesas y sillas en la vía pública. Como ya se explicó, la medida generó ciertos recelos entre los locales que no disponen de terraza y se aprobó con la posición de Unidas Podemos al considerar que solo beneficiaba a hosteleros con terraza, pues ellos proponían ayudas generales para todo el sector. La postura del Ayuntamiento para justificar ahora el fin de las exenciones de pago en las terrazas es precisamente esta, que «ya existen ayudas que cubren este tipo de costes, a las que pueden acceder todos los locales de hostelería con independencia de que cuenten o no con terraza». Considera, según la información transmitida a HOY, que «en estos tiempos los locales que cuenten con terraza tiene mucha más predilección por el público, lo que hace necesario ayudar a todo el sector por igual y posiblemente los que más complicaciones tengan sean aquellos que no pueden tenerla».

El pasado día 23 el Ayuntamiento tramitó el primer pago de 750.000 euros para comercio, turismo y hostelería dentro del programa de Ayudas de Emergencia por la pandemia.