Teófilo Amores apoyará las cuentas de Cáceres en 2022 y Luis Salaya ve factible negociar un acuerdo con UP El concejal no adscrito destaca el aumento en la dotación del IMAS y que se hayan incluido sus propuestas en los presupuestos

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 10 de marzo 2022, 22:41

El PSOE ha contado hasta ahora dos apoyos claros para sacar adelante sus proyectos municipales, el de Unidas Podemos y el del concejal no adscrito Teófilo Amores. Este ultimo confirma que tiene previsto votar a favor de los presupuestos de 2022 al haber recogido las propuestas que presentó. Alude al refuerzo del IMAS, con mayor dotación presupuestaria; la mejora de la parte vieja del cementerio y un programa de recuperación de tradiciones populares como el Redoble en la sociedad. «Votar no a las cuentas sería negativo para la ciudad. Los presupuestos siempre son mejorables pero el no es no se lo dejo a otros», resume Amores.

Valoración del alcalde

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, por su parte, reconoce que no está de acuerdo con la valoración que hace del pacto y del cumplimiento de los acuerdos Unidas Podemos. Sobre su posible voto negativo a las cuentas de 2022 resume: «Tenemos mucha suerte de que no sea mañana el pleno».

Salaya cree que queda tiempo para negociar y abordar a fondo las cuestiones que más preocupan a UP (Cultura, movilidad y vivienda) y llegar a acuerdos. La mayor parte de los proyectos están en redacción, licitación o en ejecución directamente», apunta el regidor.

Añade que se está cumpliendo y confía en que UP «vote a favor del presupuesto» municipal porque la ciudad lo necesita. El Gobierno va «a revisar» las propuestas de UP. Para Salaya, la parte que va más retrasada es la oficina municipal de vivienda. Pero cree que más que una oficina es «un modelo de gestión». El regidor asegura que en las cuentas, las propuestas de UP «se han priorizado» aunque la tramitación tarda.