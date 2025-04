«Temo verme en la calle después de 22 años trabajando en el Ayuntamiento de Cáceres»

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la maquinaria para la estabilización de empleo, un proceso regulado por Ley pero que ha provocado discrepancias. Todos ... están de acuerdo en la necesidad de reducir la temporalidad, aunque difieren de los métodos que se aplican.

En diciembre entró en vigor la normativa estatal y antes de junio debe publicarse una lista completa de las plazas afectadas. Ese es el eje del debate.

Como ya informó HOY, son 52 las que forman el primer listado elaborado. La cuestión es que hay profesionales con décadas de servicio que se sienten excluidos en este proceso, o sencillamente maltratados. Es el caso de Manuel Búrdalo. Mecánico conductor, tiene 55 años y lleva desde los 23 en el Consistorio. «A mi edad, prácticamente me echan. Temo verme en la calle si me dejan fuera del mundo laboral», lamenta.

No aparece ninguna plaza de mecánico-conductor entre las 52 del primer listado. El concejal de Recursos Humanos, Andrés Licerán, ya detalló que el Gobierno está abierto a negociar y que la idea es llegar a un punto de consenso con los representantes de los trabajadores.

Los plazos, eso sí, aprietan. Como muy tarde, el 31 de mayo con ese listado de las plazas y antes de 2023 con las bases que regularán la cobertura de las mismas. «Hablamos de plazas no de personas», ha insistido. Ayer hubo mesa general de negociación y deberá volver a convocarse. «Se barajan tres plazas adicionales que son susceptibles de aparecer en esa lista, y se va a valorar», detalla Javier Santano, de CSIF. Son tres puestos: arquitecto, arquitecto técnico y auxiliar administrativo.

La plaza que ahora ocupa Manuel Búrdalo, que empezó en la Universidad Popular y ha hecho trabajos de mantenimiento, forma parte de procesos selectivos que el Consistorio anticipó. En su caso, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en octubre y posteriormente en el BOE en noviembre. La Ley contra la temporalidad es de diciembre. Son cinco plazas en dos convocatorias. Tres de ellas corresponden a la oferta de empleo de 2018 dentro de la «tasa adicional para la estabilización del empleo temporal». Ese es el fondo del asunto. Lo ha puesto sobre la mesa, entre otros, el concejal Teófilo Amores al preguntar al alcalde los motivos por lo que sigue adelante con esas pruebas y no desiste de las mismas.

La versión del secretario es tajante: legalmente no se puede desistir si hay procesos convocados en marcha. Se podría causar un daño también a los que han acudido a esas convocatorias, tal y como resalta Andrés Licerán. En ese caso, el Consistorio se expondría a litigios judiciales.

«Hay personas que están sufriendo una injusticia. Las víctimas son ellos, la personas, no las plazas», apunta por su parte Amores. Reclama que se actúe como ha hecho el Ayuntamiento de Badajoz y se abandonen esas convocatorias, para evitar que se cometa «una tropelía» con personas que llevan «toda una vida trabajando a plena satisfacción para el Ayuntamiento». Cree que se les trata como «basura» al final de la vida laboral. Con 55 ó 60 años sus expectativas laborales fuera del Consistorio no existen, opina.

El problema es que si se suspenden esas convocatorias ya en marcha el Ayuntamiento se arriesga a recibir demandas de otros opositores que se sientan perjudicados, aclara Licerán. Además, el concejal de Recursos Humanos también considera claro lo que dice la Ley y remarca la Secretaría General: no se pueden para los procesos activos.

«Se deben entender todas los posturas. Defendemos el interés legitimo de todas las partes, de los que se sienten excluidos pero también de los que se han presentado a convocatorias abiertas», analiza a su vez José Ángel Sánchez Juliá, concejal del PP en la mesa de negociación.

Teófilo Amores cuestiona la gestión municipal con los interinos pero no cambiará su voto favorable al próximo presupuesto

«Me dejado mi vida y ahora me ponen a competir con opositores que llevan años preparándose. Es injusto. Yo no puedo estar igual a mi edad que cuando empecé a trabajar», se sincera Manuel Búrdalo, que ha explicado su situación tanto al alcalde, Luis Salaya, como al propio Licerán.

«Pedimos que se tenga en cuenta nuestra trayectoria laboral. Yo empecé hace más de 20 años, los últimos 12 en los talleres municipales», reseña Búrdalo. Cree que por prudencia y sabiendo que la nueva Ley estaba en marcha, el Consistorio no debería haber abierto convocatorias para cubrir esas plazas: «La ley está pensada para situaciones como la mía, pero se me perjudica».

«¿Dónde voy yo ahora si me dejan fuera?», se pregunta. Asegura tener el apoyo de varios concejales de la oposición, no solo Amores. El no adscrito opina que el Consistorio lo está haciendo «rematadamente mal» con este asunto. Sin embargo, a consultas de HOY, lo desvincula de su voto al presupuesto. «Son cosas independientes», asegura.