Teatro familiar hoy y mañana en la sala Maltravieso

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La sala Maltravieso de Cáceres ha programado en su sede de la calle Parras dos funciones para este fin de semana de la obra para público ‘La reina pirata’, de la compañía valenciana Arden Producciones. Se pondrá en escena hoy sábado a las 19.00 horas y mañana a las 12.00. La historia se traslada al año 1587, época de leyendas y mares indómitos en la que el nombre de Will el Bardo resuena entre cantinas y puertos como el de un corsario audaz y soñador a quien la traición deja a la deriva.