HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
‘LA REINA PIRATA’

Teatro familiar hoy y mañana en la sala Maltravieso

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

REDACCIÓN. La sala Maltravieso de Cáceres ha programado en su sede de la calle Parras dos funciones para este fin de semana de la obra para público ‘La reina pirata’, de la compañía valenciana Arden Producciones. Se pondrá en escena hoy sábado a las 19.00 horas y mañana a las 12.00. La historia se traslada al año 1587, época de leyendas y mares indómitos en la que el nombre de Will el Bardo resuena entre cantinas y puertos como el de un corsario audaz y soñador a quien la traición deja a la deriva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  3. 3 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  4. 4 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  5. 5 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  6. 6

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  7. 7 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  8. 8 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  9. 9 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura
  10. 10 Estas son las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Teatro familiar hoy y mañana en la sala Maltravieso