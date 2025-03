Sucesos en Extremadura: La banda de Badajoz acusada de robar en ocho empresas cacereñas dice no conocer Cáceres

Sergio Lorenzo Cáceres Jueves, 13 de enero 2022, 13:51 Comenta Compartir

«Yo no he robado en Cáceres. Esta es la segunda vez que estoy en esta ciudad, y la primera vez fue el pasado mes de diciembre», declaró este jueves, en la Audiencia Provincial de Cáceres, Cristian G. C. acusado de pertenecer a una banda de Badajoz que en enero de 2018 entró a robar en ocho empresas de Cáceres, en los barrios de Cabezarrubia y Moctezuma.

Otro de los acusados era su suegro José G. C., que también negó que hubiera participado en estos robos, destacando que hacía muchos años que había estado Cáceres y que casi no conoce esta ciudad.

El tercer acusado, el único en prisión, era Julio N. G. que reconoció que había cometido otros robos pero no el de las empresas cacereñas. «No conozco Cáceres. Vine una vez, pero hace mucho tiempo».

Para la Policía Nacional no hay duda de que los tres son los que cometieron los robos, porque aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad de dos establecimientos, imágenes que algunas son en color.

Mientras que los abogados defensores solicitan la absolución, la acusación pide para uno siete años de cárcel y para otros dos cinco años y nueve meses de prisión, además de devolver lo robado y pagar los daños ocasionados.

Los locales robados en Cabezarrubia son: bar 'Paseo Central', tienda 'Hambre Canina', 'Amberes Viajes', pastelería 'Burgos', peluquería 'Nueva Imagen' y 'Salubria Clinic'. Los de Moctezuma son la clínica 'Dentalife' y la empresa 'Seimar C. B.'

Todos los robos fueron de poca importancia salvo en 'Seimar', de donde se llevaron 19.250 euros en metálico, además de dos ordenadores, una tablet, dos relojes valorados en 1.720 euros, una impresora y una cámara de fotos, entre otras cosas. Del dinero en metálico, 2.450 euros eran del club de fútbol Nuevo Cáceres San Antonio.