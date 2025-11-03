Una sociedad de cazadores debe indemnizar al Ayuntamiento con casi 5.000 euros

Redacción CÁCERES. Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un auto del juzgado de primera instancia número 1 de Cáceres ordena que la Sociedad de Cazadores Virgen de Guadalupe pague al Ayuntamiento de la capital cacereña 4.946 euros por una saca de corcho que ocurrió en el año 2022 en terrenos municipales situados en Rincón de Ballesteros. «Hubo un aprovechamiento indebido por parte de dicha asociación, según se extrae de la sentencia», detalló el pasado viernes el portavoz municipal, Ángel Orgaz.

El auto recoge que la sociedad de cazadores debe abonar la cantidad de 3.805,92 euros en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 1.141,78 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Por otro lado, la junta de Gobierno ha autorizado la mejora de la iluminación de la pista deportiva del Pabellón Deportivo Aldea Moret, por un importe de 16.976 euros, y su adjudicación a la única empresa que ha presentado oferta económica, Instalaciones Eléctricas de la Vera SL.

Centenario del Gran Teatro

El Consistorio ha dado el visto bueno al Consorcio Gran Teatro para el corte al tráfico la calle San Antón, con motivo de su centenario. Será los días 11, 17, 18, 24 y 25 de abril del año 2026, en horario de 19.00 a 20.30 horas, para la representación teatral ‘Teatro en las Ventanas’.

Por último, ante las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y la campaña previa electoral, se ha autorizado la celebración de mítines en cuatro enclaves de la ciudad. Se trata de la casa de cultura Moctezuma, del complejo deportivo Maestro King, del pabellón deportivo Santa Lucía y del espacio polideportivo Juan Serrano Macayo.