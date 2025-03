Infinity Lithium: «La sociedad cacereña necesita saber que la mina de litio no es lo que le han contado»

Con 17 años de experiencia como alto ejecutivo de importantes empresas españolas como Acciona o ACS, Ramón Jiménez Serrano llegó a Cáceres hace un mes ... para ponerse al frente de Extremadura New Energies, la nueva empresa que ha creado Infinity Lithium para gestionar sobre el terreno el proyecto de la mina de litio de Valdeflores.

–¿Por qué siguen creyendo que pueden vencer el rechazo que despierta la mina en Cáceres? ¿Es posible sacar adelante un proyecto al que se opone la mayor parte de la ciudad?

–Nosotros creemos por la encuestas que hicimos que la mayor parte de la sociedad no está en contra. No estaba en contra del proyecto antiguo, y aun así lo que hemos hecho es recoger las quejas y necesidades de la sociedad cacereña y plasmarlas en un nuevo proyecto, que es absolutamente distinto . Ya no es una extracción a cielo abierto. La superficie del valle no se va a tocar para nada y va a estar igual ahora que dentro de 20 años. Se va a hacer una extracción subterránea y lo único que se va a ver es una entrada a la zona de extracción, más o menos del mismo tamaño que la del túnel de Miravete de Madrid-Cáceres. Además, va a estar fuera del valle, en una zona alejada de Cáceres y se accederá por un túnel al yacimiento. No habrá ruido, ni polvo, ni afección medioambiental ni visual.

–Pero aun así se verían afectados los acuíferos y habría una contaminación aérea derivada del proceso de transformación en hidróxido de litio.

–El acuífero del Calerizo no se ve afectado porque está en un pliegue geológico distinto. Si imaginamos un pan Bimbo, cada rodaja es un pliegue diferente. Nosotros haremos la extracción en una de las rodajas y el acuífero está en otra distinta, de modo que nunca lo vamos a tocar. En cuanto a las emisiones, nuestro proceso es el más innovador a nivel mundial. Lo que hacemos es calentar el material con unos aditivos inocuos, que lavamos después en agua y ese agua se reutiliza en el mismo proceso, de modo que no se vierte nada a ningún sitio. Vamos a coger el agua de la estación depuradora de aguas residuales de Cáceres, una parte muy pequeña, en torno a un 10% del total de aguas residuales ya tratadas, que en lugar de verter al río se canalizarían a la planta.

–Se habla de que el proceso implica un gran consumo de agua.

–Es un circuito cerrado en el que solo se consume el agua que se evapora, de modo que el consumo es mínimo y no se toca agua procedente de ningún manantial ni reserva acuífera. Tampoco habrá balsas como en Aznalcóllar porque todo se recicla. Después, los filtros que utilizamos impiden que haya emisiones nocivas a la atmósfera. Todo esto es lo que queremos explicar a los ecologistas, y estamos esperando que nos respondan a la petición de reunirnos con ellos que les hemos hecho.

–De momento todas estas novedades no aparecen oficialmente en ningún sitio, y por ese motivo el propio alcalde de Cáceres ha puesto en duda que exista ningún proyecto nuevo.

–Lo he leído. Cuando le explico todo esto a la gente, me escucha y se sorprende porque ve que no es lo que les han contado que iba a ser la mina, pero claro, nos tienen que dar esa oportunidad porque la sociedad cacereña necesita saber que el proyecto no es el que le han contado. Tenemos registrada desde el 4 de abril una solicitud de reunión con el alcalde. Lo que ocurre es que hasta que no salga la resolución judicial que está pendiente [la empresa recurrió ante la justicia la denegación del permiso de investigación por parte de la Junta] no podemos registrar oficialmente nada, la ley no nos lo permite. Sí tenemos el proyecto preparado para, en cuanto salga la resolución, poder lanzarlo y empezar de inmediato. Antes de presentarlo oficialmente queremos recoger todos los inputs de la sociedad cacereña, incluidos los del alcalde con lo que él crea que nos va a demandar la ciudad, para incorporarlo, hasta en detalles como dónde cree que sería mejor ubicar el túnel de acceso al yacimiento.

–¿Cree que convencerá al alcalde si se reúne con él?

–Bueno, creo que hablando se entiende la gente. No veo motivos para que no se siente, al menos, a escucharnos. El proyecto es totalmente nuevo y la empresa [Extremadura New Energies] también, es cacereña cien por cien y va a pagar aquí sus impuestos, que calculamos en unos 2.400 millones de euros durante todo el tiempo de explotación, la mitad para el Gobierno central y la otra mitad para Extremadura.

–Una vieja estrategia de marketing es cambiarle el nombre a un producto cuando está muy desprestigiado. ¿Es eso lo que ha hecho Infinity Lithium creando Extremadura New Energies?

–De verdad que no, porque no se ha cambiado el nombre, sino todo el proyecto, radicalmente y de arriba abajo. El horno de la planta de procesado ya no se alimenta con gas sino con hidrógeno verde, la energía que se consuma vendrá de renovables y toda la maquinaria de extracción será eléctrica, sin motores de combustión. No es una cuestión de marketing ni un lavado de cara. La empresa es completamente extremeña, y de hecho se está barajando la posibilidad de sacarla en la bolsa española.

­–¿Cómo va el proceso judicial sobre el permiso de investigación?

–Esperamos que en torno al verano podrá salir la resolución.

–Incluso ganándolo y consiguiendo todos los permisos de la Junta, siempre va a estar el plan de urbanismo de Cáceres, que prohíbe la actividad extractiva en Valdeflores y no hay la menor voluntad política de cambiarlo. ¿Cómo piensan salvar ese escollo?

–Pero es que el proyecto antiguo era absolutamente distinto y con el nuevo no existe afección alguna a la Montaña, ni al valle, ni visual, ni de ruido... Yo quiero contárselo alcalde y el Ayuntamiento tendrá que decidir si concede ese cambio de calificación del terreno. Nosotros hemos atendido y seguiremos atendiendo a todo lo que pida la sociedad cacereña, pero creo que antes de decidir si cambian o no de opinión deben tener toda la información.

–Se acusa a Infinity Lithium de ser una empresa puramente especuladora que solo quiere mantener vivo el proyecto de la mina para jugar con la subida y bajada de las acciones. De hecho su única actividad como empresa es el proyecto San José Valdeflórez.

–Alguien que especula no se gasta tantísimo dinero como se ha gastado esta empresa en desarrollar el proyecto y atender los requerimientos de la sociedad cacereña. El verdadero valor añadido este proyecto es el proceso de transformación. Cuando litio sale del yacimiento se paga a 1.000 dólares la tonelada, pero si lo procesas y lo vendes procesado se paga a 17.000. Eso explica que haya una inversión prevista de 600 millones de euros con 700 puestos de trabajo.

–Antes eran muchos menos millones y 190 puestos de trabajo. Ese baile de cifras da una imagen poco seria y puede hacer pensar que son inventadas.

–La explicación es el cambio del proyecto a subterráneo y la planta no contaminante. Se necesita mucha más inversión y más puestos de trabajo cualificados.

–¿Es un problema para ustedes que la tramitación de la mina de Lithium Iberia en Cañaveral lleve ventaja?

–La Unión Europea lo ha dicho muy claro. No hay litio suficiente ni en Europa ni a nivel mundial. La mina de Cañaveral no es un problema. Confiamos en nuestro proyecto y sabemos que el yacimiento tiene los recursos que decimos que tiene, y que se puede hacer y se tiene que hacer. Las fábricas van a necesitar litio, así que hay que extraerlo y procesarlo, y desde luego no va a sobrar.