Un simulacro de incendio en el Ayuntamiento de Cáceres llama la atención a turistas y curiosos en la Plaza Mayor

A las doce y quince minutos de la mañana de este miércoles, turistas y cacereños que estaban en la Plaza Mayor de Cáceres se vieron ... sorprendidos por las sirenas y luces de emergencias de vehículos de bomberos, Policía Local y Policía Nacional, mientras trabajadores del Ayuntamiento salían del edificio. Un grupo de trabajadoras señalaban: «Nosotras estábamos cerca de la puerta y hemos podido salir a la calle, pero hay gente de las plantas superiores que no han podido salir y están en la azotea». Un grupo de unos 40 chinos miraban lo que ocurría con curiosidad, empezando ellos y otros curiosos a a grabar en sus móviles a los bomberos sacando las mangueras, entrando con urgencia en el edifico con gente en la azotea, tras hablar con un trabajador del Ayuntamiento que les explicó la situación del incendio.

Este trabajador era Manuel Padilla, jefe de emergencias. Una vez que había realizado su trabajo señalaba a los periodistas: «Yo he sido el encargado de avisar al 112 al ver que no se podía controlar el fuego, y cuando han venido los bomberos, les he entregado los planos del edificio y les he dicho la situación: que el fuego estaba en la primera planta, y que había una persona herida. Les señalé en dónde está la gente confinada. El sitio en donde ha empezado el fuego ha impedido que algunos trabajadores salieran a la calle, por eso se han tenido que confinar en algunos despachos o en la azotea. Los bomberos han ido a rescatar a la persona herida y han evacuado a los trabajadores». A los pocos minutos los bomberos sacaban del edificio a una persona en una camilla.

Mirando con atención el simulacro estaba Emilio José Borrega Romero, concejal de Recursos Humanos, Empleo, E-administración y Deportes. «Dentro del plan de autoprotección que tiene el Ayuntamiento -señalaba- esto es un simulacro de evacuación de los tres edificios principales del Ayuntamiento donde participaran 140 trabajadores. Es una práctica para la que los trabajadores ya han sido formados hace unas semanas. Se les ha indicado en que consiste un plan de autoprotección, se han dado prácticas de extinción de incendios reales con extintores, y ahora se trata de poner en práctica el plan del que se ha dado la teoría». Los trabajadores habían intentado primero apagar el fuego por sus propios medios, y cuando han visto que no podían con las llamas han llamado inmediatamente al 112. «Con este simulacro -indicaba Emilio José Borrega-, queremos ver la eficacia del plan y si los trabajadores reaccionan con eficiencia dentro de una emergencia, para que se vaya familiarizando con ella en caso de que suceda y para corregir errores a futuro».

Los trabajadores municipales sabían que se iba a producir el simulacro, pero no sabían la hora.