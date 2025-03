El SIG celebra sus 30 años poniendo en el mapa a Cáceres

No tiene un nombre comercial, pero sus servicios tienen aplicaciones infinitas. Se trata del SIG, el Servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento de Cáceres, ... que se encuentra inmerso en plena celebración de cumpleaños, el 30. Se trata de una base de datos abierta a la consulta que almacena, edita, analiza, comparte y muestra la información geográficamente referenciada de la ciudad. Y aunque suene técnico, sus usos son muy variados. Puede ser utilizada para obras investigaciones científicas, la gestión de los recursos, la arqueología, el medio ambiente, la cartografía, la sociología, la geografía histórica, el marketing o la logística. O, tal y como señala Luis Antonio Álvarez, el jefe de la sección del SIG, para asuntos de lo más mundanos, como un ciclista interesado en saber cuántas fuentes había en determinado tramo urbano para programar su carrera o el nombre de los árboles de una calle. Actualmente hay 500 capas de información publicadas en Internet, más de 250.000 fotografías y 292 conjuntos de datos publicados en Infraestructura de Datos Espaciales.

«El mayor logro es que después de 30 años continuemos aquí, porque los Servicios de Información Geográfica empezaron hace muchos años como nosotros pero no todos han continuado, poco a poco con el tiempo muchos se han ido diluyendo», señala Luis Antonio Álvarez, que considera que fue un éxito que el Ayuntamiento apostara desde el principio por hacerlo desde dentro. «En vez de contratar una empresa que lo hiciera y lo dejara funcionando por inercia aquí se ha apostado por tener dos técnicos que lo han puesto en marcha y con la gran ventaja de que al ser gente que está dentro del Ayuntamiento ha podido ir creciendo cada vez con más datos». Toda la información que se ha ido recopilando ha estado centralizada en un solo punto, «de manera que todos los funcionarios supieran donde tenían que ir a buscarlo».

Ampliar Presentación de las jornadas conmemorativas del 30 aniversario del SIG. HOY

Otro logro es que esa información tiene un acceso público y gratuito para ciudadano, empresas y profesionales. «Toda esa información se la hemos intentado poner a todo el mundo de la forma más fácil y más sencilla posible». Para ello, explica Álvarez, se han instalado, «distintos visualizadores donde la gente puede consultar los datos, se han utilizado formatos lo más standard posible y con datos abiertos y dentro del Ayuntamiento se han desarrollado distintas herramientas para que la información fuese lo más fácil posible de consultar para los técnicos municipales, que no tuviesen que tener grandes conocimientos, que lo pudieran buscar con una consulta sencilla». Actualmente se mantienen cuatro portales web en la página del SIG, más de 75 visualizadores publicados en Internet, una app además de haberse publicado cinco ediciones del callejero en papel.

Datos de planeamiento, la trama urbana o el planeamiento son los elementos más consultados

Internet se ha aliado con el SIG para su accesibilidad. «Nosotros empezamos en el año 95, y hasta el año 99 se pone en marcha la primera página web, que es la que nos ha servido como escaparate, desde aquella primera página hemos tenido distintas versiones de la página, ha ido creciendo», indica Álvarez. Exite el portal de datos abiertos o Open Data que publica referencias que no tienen una componente geográfica. Se trata de datos de presupuestos o de obras. La mayor parte de las consultas se hacen por Internet. «Solamente nos llaman cuando tienen dudas de si una cosa está o no». Por ejemplo, la red de abastecimiento o la red de saneamiento no está publicada. ¿Qué datos se piden más? No se pueden rastrear las consultas por Internet, pero entre las que se hacen de forma presencial por las empresas están los asuntos de planeamiento. La trama urbana y el callejero son otras de los elementos más consultados.

Retos

De cara al futuro, indica Álvarez, hay dos retos fundamentales: «uno de ellos es que se conozca para que la gente sepa que exite este recurso». El segundo es mantener la información actualizada.

Los éxitos del SIG cacereño son variados. Ha conseguido numerosos reconocimientos, como el Premio a la mejor iniciativa pública 2017, otorgado por el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Extremadura o ser finalistas en los premios 'Be inspired' celebrados en Carolina del Norte.

Los profesionales de este servicio hanparticipado como ponentes en más de 30 congresos y realizado numerosas publicaciones en libros y revistas especializadas. Una de sus últimas acciones es la participación en la toma de referencias sobre la ciudad monumental para un proyecto piloto sobre patrimonio que se realizó mediante un dron de la mano del Centro Nacionali de Información Geográfica (CNIG).

Con motivo de este aniversario durante la semana pasada se han celebrado las jornadas 'La Información Geográfica en tu mano. 30 años del SIG de Cáceres' desde el 17 hasta el 20 de marzo en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE).