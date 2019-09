El servicio de Cirugía Vascular seguirá cerrado de manera indefinida en Cáceres

Quedó atrás el 26 de agosto y el servicio de Cirugía Vascular y Angiología del área de salud de Cáceres continúa cerrado. La fecha dada inicialmente por el SES para la reapertura, que coincidía con el regreso de dos facultativos que estaban de vacaciones, no se ha cumplido. El motivo, según apuntó ayer la consejería de Sanidad, que es siguen sin incorporarse los otros dos especialistas del servicio, que se encuentran de baja, de manera que la gerencia ha considerado que reabrirlo de nuevo en estas condiciones afectaría a los «criterios de seguridad». De ahí que haya tomado la decisión de mantener cerrado el servicio de manera indefinida, ya que no se sabe cuánto tiempo permanecerán de baja los dos especialistas.

El SES detalló que mientras se prolongue esta situación los pacientes urgentes continuarán siendo derivados a Badajoz, como se ha venido haciendo desde el 26 de julio, al tiempo que en el complejo hospitalario de Cáceres seguirán en marcha las consultas externas y la cirugía ambulatoria.

El gerente del área de salud, Juan Carlos Escudero, afirmó ayer que mantener el servicio abierto con tan solo dos de los cuatro facultativos adscritos sería una imprudencia. «Es una situación crítica la que tenemos, tanto este verano con ningún facultativo como ahora solo con dos», indicó. «Hay que tener en cuenta que estos dos facultativos han estado de guardia permanentemente durante dos meses y eso, desde un punto de vista laboral, es insoportable. Se consideró necesario, pendiente de que se incorporaran los otros dos, pero como no se han incorporado yo como gerente no puedo consentir que haya profesionales que están 24 horas de guardia localizada todos los días del mes», explicó.

Sin especialistas

Sobre la posibilidad de buscar sustitutos para cubrir las bajas, dijo que en estos momentos es imposible porque no hay médicos de esta especialidad disponibles. «Ya quisiera –reconoció–. Si me encuentran tres cirujanos vasculares le aseguro que los contrato al día siguiente. No hay. Ojalá hubiera. Imagínate lo grave que es cerrar un servicio de estas características para toda la provincia. No se va a cerrar por dinero. No es un problema económico, es un problema de que no hay especialistas», zanjó.

El servicio de Cirugía Vascular y Angiología se cerró de forma temporal el pasado 26 de julio mediante una nota interna de la Dirección Asistencial del área de salud en la que se justificaba la medida por la baja de dos de los cuatro especialistas, la inexistencia de sustitutos en la bolsa de empleo y la obligación de «garantizar las vacaciones a los dos profesionales que están trabajando todos los días en este servicio». En esa misma nota se fijaba el 26 de agosto como fecha para la reapertura.

Sin embargo, el mismo 26 de agosto un nuevo escrito interno de la Dirección Asistencial dirigido a todos los servicios del complejo hospitalario anunció que el cierre de Cirugía Vascular y Angiología se mantenía, de manera que «los pacientes que precisen cirugía o ingreso urgente serán derivados al Hospital Universitario de Badajoz».

El SES ya aclaró el pasado julio que cirugía vascular es una especialidad «deficitaria», muy difícil de cubrir cuando se producen situaciones como la de ahora en Cáceres, debido a la falta de especialistas, y no solo en Extremadura sino en todo el sistema sanitario nacional.

Por su parte, la Agrupación Vecinal dijo que esta incidencia es un ejemplo más de la «discriminación» a la que se encuentra sometida Cáceres en materia sanitaria.