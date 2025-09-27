Septiembre, memoria y fotos en Cáceres

El fallo del premio de fotografía Santiago Castelo se convirtió en el acto social de una semana en la que se ha reivindicado la recuperación de la antigua cárcel y Cáceres 2031 ha metido la directa con varios actos

En cuatro días estaremos en el mes 10 y cogiendo carrerilla para lo último de 2025: hay un puente en lontazanza, le quitaremos una hora de sol a la tarde y en nada estaremos preparando los turrones, despidiendo el año y tomando fuerzas para el que viene. 2026 ya, qué vértigo, si parece que ayer era 1998. En estos primeros días de otoño, con el curso ya en marcha, la cultura vuelve a regalarnos ocasiones para reflexionar y recrearnos, para hacer memoria y también mirar al futuro.

El pasado martes, y como previa al día de la patrona de prisiones, la Virgen de la Merced, en La Fundación ReBross presentó un número especial dedicado a las prisiones en el cine, donde los colaboradores habituales de Versión Original comparten páginas con las propuestas de un buen puñado de académicos que recomiendan 33 los títulos de la historia del cine carcelario. Se trata de un número especial en colaboración con Acemeca, la asociación que trabaja para conseguir que el edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres se convierta en un Centro Cívico Memorial sobre la represión franquista, los derechos humanos y la paz. La publicación de este estudio ha sido patrocinada por la Diputación Provincial de Cáceres.

En el mismo espacio expositivo puede verse la muestra del escritor extremeño Javier Alcains 'Canciones ilustradas'. Se trata de un proyecto amplio que aúna poesía, música e ilustración. La exposición, que todavía puede verse, recoge un total de 10 partituras acompañada de su correspondiente letra e ilustración, que se completan con un pequeño comentario del autor. En ellas Alcains refleja su viejo deseo cumplido de aprender música e integrarla con sus otras dos pasiones que le acompañan desde la juventud: la literatura y la pintura.

La fotografía es también otra forma de luchar contra el olvido y el pasado miércoles se la homenajeó con el fallo del premio Santiago Castelo en su IX edición. El fotógrafo extremeño residente en Olivenza Antonio Veiga se alzó con el primer premio dotado con 4.000 euros, por su obra 'Eugenio'. Las fotografías de Veiga nacen de un reencuentro, el del hombre adulto armado con una cámara con el niño que pastoreaba, junto a su perro Pepe, en los larguísimos y mágicos veranos de su infancia. Podría decirse que cada una de estas imágenes es un autorretrato de ese niño. El fallo del jurado fue dado a conocer en el Archivo Histórico de Cáceres, que contó con numeroso público y en el que estuvieron representadas personalidades del ámbito cultural, social y político de Extremadura y las regiones de Alentejo y Centro de Portugal. Por su parte, la Mención de honor de esta edición del Premio fue para el portugués Rafael G. Antúnes. Las 21 obras finalistas se muestran en la exposición que podrá visitarse hasta el 22 de octubre de 2025.

El miércoles en la Biblioteca se publicó la autobiografía 'Paca Blanco, la brava', que, tal y como se explica en la nota de prensa de este libro no es una autobiografía al uso, es un retrato de un mundo colectivo, un movimiento coral del ecologismo crítico y feminista en España.

Está editado por libros en Acción y es una obra escrita a dos voces entre la propia Paca Blanco y su amiga Carmen Ibarlucea. Yayo Herrero es la autora del prólogo y el libro se abre como una conversación íntima con la memoria y con el presente. «Paca nos lleva desde la posguerra, los reformatorios franquistas, el Patronato de la Mujer, la maternidad, los conflictos laborales, los derechos reproductivos, el amor a naturaleza, la fuerza antinuclear, la búsqueda de la dignidad y la lucha por la vivienda».

Otra mirada a a la memoria fue la que acogió el jueves el espacio Belleartes, que acogió el mercadillo 'cine & música y coleccionismo' dentro del festival Movietone, un viaje por la historia del cine a través de objetos únicos, nostalgia y coleccionismo del bueno, un «paraíso» para fans del formato físico: Posters, Dvds, Blurays, Vhs y un montón de interesantes objetos de cine, según cuenta este espacio en una nota.

La candidatura de Cáceres para Capital Europea de la Cultura en 2031 va cogiendo velocidad y esta semana ha habido numerosos actos relacionados con esta aspiración. El miércoles se celebró un taller ciudadano abierto a la participación con el objetivo de poner en marcha una metodología innovadora para repensar cómo la cultura puede convertirse en motor de transformación social, económica y medioambiental, no solo en Cáceres, sino en toda Extremadura

Cambio de tercio. El colegio Santa Cecilia (Carmelitas) celebró el pasado martes una eucaristía de acción de gracias por el bicentenario de la congregación. Toda la comunidad educativa del colegio se unió en una eucaristía con motivo de la congregación carmelitas de la caridad Vedruna, fundada por Santa Joaquina de Vedruna. La celebración tuvo lugar en la concatedral de Santa María y fue presidida por el obispo de Coria-Cáceres Jesús Pulido Arriero. La familia Vedruna, presente hoy en 25 países desarrolla no solo su labor educativa, sino también numerosos proyectos sociales y pastorales para dar continuidad al legado de Santa Joaquina de Vedruna.

Nos despedimos con rugido de motores, el que el pasado fin de semana se llevó a cabo en el paraje de San Isidro de Malpartida de Cáceres la XIX Concentración Internacional de Motos Buitres Leonaos, con la presencia de moteros de todas partes, conciertos, acampada, homenaje a los que ya no están y mucha hermandad. ¡Hasta el próximo sábado, que ya será octubre!