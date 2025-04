Las sentencias de Cáceres por delitos graves son conformes a la petición del fiscal en un 72,8%

La Fiscalía de Cáceres analiza, en su Memoria presentada con motivo de la apertura del año judicial 2023, las veces en las que las sentencias ... que emiten los órganos judiciales están de acuerdo con las peticiones de condena que han realizado.

Estudia 1.242 sentencias dictadas el año pasado por la Audiencia Provincial de Cáceres y por los Juzgados de los Penal de la provincia, que han visto los delitos considerados más graves por la petición de pena. Se ha comprobado que en 905 sentencias las condenas o absoluciones han estado conforme a la petición del acusador público, lo que significa un porcentaje del 72,8%.

Solo fue partidario de un indulto en 2022

Llama la atención en los datos reflejados en la Memoria, que el año pasado tribunales cacereños pidieron la opinión de la Fiscalía sobre 44 expedientes de indulto que se tramitaron. Los fiscales cacereños fueron rotundos: solo se mostraron partidarios de dar un indulto, en los otros 43 casos ofrecieron un informe negativo a que se perdonara al condenado.

Curiosamente, hace unas semanas la Fiscalía de Cáceres ha sido partidaria de conceder un indulto parcial a una enfermera de Navalmoral de la Mata condenada por acceder al historial clínico de una prima con la que está enemistada.

La Audiencia de Cáceres la condenó a cumplir nueve meses de prisión, a pagar una multa de 600 euros y no poder ejercer como enfermera durante dos años, 11 meses y 29 días.

A petición del Colegio de Enfermería de Cáceres, la Fiscalía accedió a que no se le condene a estar tres años suspendida de empleo y sueldo. La Audiencia Provincial, tras el informe positivo de la fiscalía y el negativo de la acusación particular, decidió informar favorablemente a la concesión del indulto parcial. La enfermera no irá a prisión, al no tener antecedentes penales y ser la condena impuesta inferior a dos años.

Fiscales con más trabajo

En la Memoria de la Fiscalía se evidencia también el aumento de trabajo de los fiscales de Cáceres, ya que las diligencias previas en las que intervienen han aumentado un 12%. El año pasado el total de delitos estudiados en los órganos judiciales, con diligencias previas en las que intervinieron, fueron 11.868, que fueron 1.267 más que el año anterior.

La Fiscalía comenzó el año 2023 con 5.862 diligencias previas pendientes, un 17% más que las que había a principios del año 2022.