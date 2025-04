Salud y Batallas confían en que la lluvia les dé tregua para lucirse este Lunes Santo

Las probabilidades de lluvia en la mañana de este Lunes Santo en Cáceres rozan el 100%; hasta las seis de la tarde bajan al 30%, ... y a partir de ahí parece que el tiempo dará una tregua hasta las doce de la noche. Esa es la previsión de la Aemet para esta jornada y las cofradías de la Salud y Batallas confían en que se cumpla para poder lucir sus pasos.

Y es que la lluvia suele acompañarles e incluso en 2022 el mal tiempo ya dejó a esta dos cofradías sin poder salir. «Creemos que esta vez no habrá problema», decía el domingo Eduardo Martínez, mayordomo de la Salud. «Es algo que no podemos controlar. Prefiero no mirarlo, pero por lo que me comentan parece que no lloverá», añadía Inmaculada Hernández, mayordoma de la cofradía de las Batallas.

A las ocho de la tarde está previsto que salga la Salud desde la iglesia de Santo Domingo. Lo hará con sus dos pasos: la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud en su Injusta Sentencia y la de María Santísima de la Estrella.

Es una de las tres cofradías de la ciudad que saca sus pasos con costaleros, un estilo que contrasta con la sobriedad de Batallas, que apuesta por mantener la carga al hombro.

Este año la cofradía de costaleros del Lunes Santo, que ya cuenta con más de 260 hermanos, llega con varias novedades.

Cuentan con un nuevo juego de cuatro ciriales de madera y orfebrería para el paso del Señor de la Salud llegados desde Málaga (elaborados por Orfebrería Hermanos Martos) y un cordón de plata con amatistas, rematado con borlas, para anudar las manos del cristo.

Además, han introducido seis piezas de la candelería del paso de María Santísima de la Estrella que ha diseñado Álvaro Abril y ha realizado el orfebre granadino Alberto Quirós en metal plateado y carey.

En el ámbito musical también introducen nuevas marchas procesionales, ambas compuestas por el hermano Raúl Martín Cruzado. Una de ellas es con motivo del XV aniversario de la bendición del Señor de la Salud y la otra por la década de la bendición de la Virgen.

Asimismo, en la procesión que se podrá ver este lunes, el paso del Señor de la Salud saldrá a los sones de la marcha 'Pasan los Campanilleros', pues se cumple un siglo de su composición, dedicada en 1924 a una imagen de Cristo.

La música correrá a cargo de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de Nazareno de Jerez de los Caballeros y la banda de Nuestra Señora de la Soledad de La Algaba (Sevilla).

Ya en la recogida de la procesión habrá petaladas a ambos pasos promovidas por el grupo joven de la cofradía.

La Salud saca sus pasos al costal, un estilo que contrasta con la sobriedad de Batallas, que mantiene la carga al hombro

Con una hora de diferencia, a las 21.00 horas, partirá desde la concatedral de Santa María la cofradía del Cristo de las Batallas, cuya principal novedad es que el recorrido por la Plaza Mayor se alarga, con el fin de que las dos procesiones no coincidan.

Además, la cofradía también hará un pequeño homenaje, en el interior de la concatredal de Santa María, con motivo del 70 aniversario de la imagen. Será antes de iniciar la procesión.

Hay que recordar que el año pasado esta cofradía estrenó las andas del Cristo del Refugio, una de las tres tallas sobre la que se articula la procesión, además del Cristo de las Batallas y la Virgen de los Dolores.

La particularidad de estas andas, realizadas en madera, reside en que llevan tallados los principales monumentos de la Ciudad Monumental.

Una de las singularidades de este desfile reside en que participan en la procesión los soldados del Cefot, dada la vinculación que existe entre la imagen del Cristo de Batallas con los militares.

El grupo de tambores de la cofradía, la banda de cornetas y tambores del Cristo del Humilladero y la Banda Sinfónica de la Diputación ponen la música a una procesión que también transcurre en su integridad por el casco viejo cacereño.

Previsiblemente también se llenará de cacereños y turistas como en el Domingo de Ramos y, si las previsiones se cumplen, el Lunes Santo será multitudinario.