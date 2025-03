Los cofrades responden en Cáceres y sacan a la calle todos los pasos en los días grandes

María José Torrejón Cáceres Sábado, 16 de abril 2022 | Actualizado 17/04/2022 09:27h. Comenta Compartir

Paloma Serrano no podía contener este Sábado Santo las lágrimas al llegar, vestida con el hábito dominico de la cofradía del Cristo de la Victoria, a la parroquia de San Juan Macías, en el barrio de Mejostilla. Recordaba la Semana Santa de 2020, en pleno confinamiento. Y le embargaban las emociones.

«Hace dos años lo que hice fue poner en mi ventana las fotos de todos los pasos de las cofradías que tenían que salir cada día», ilustraba esta mujer. El año pasado, a pesar de que tampoco hubo procesiones, fue distinto. «En 2021, al menos, ya podíamos salir a la calle y pude ir a los santos oficios», recordaba Serrano. Este 2022, primer año con procesiones poscoronavirus, no lo ha dudado. Pese a tener un desprendimiento de retina y algo de temor a los contagios, se colocó la túnica y acompañó a su cofradía en su estación de penitencia. «Me daba un poco de miedo el virus, pero me acordé automáticamente de la Semana Santa del año 2020 y me he vestido. Aunque no puedo cargar, al menos saldré en la procesión», comentaba algo resignada momentos antes del inicio del desfile.

La cofradía del Cristo de la Victoria partió pasadas las 17.30 horas desde la iglesia de San Juan Macías en una calurosa tarde de Sábado Santo. Momentos antes del inicio de la procesión, Claudio Plata, hermano mayor, dirigió unas palabras a los integrantes de la hermandad para recordar a los fallecidos por covid. Y anunció que al llegar a la Plaza Mayor –donde el cortejo entró en torno a las 20.30 tras realizar un tramo a ruedas– se guardaría un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. Es la última Semana Santa que Plata vive como máximo responsable de la hermandad, cargo que ha ocupado durante los últimos ocho años. En mayo convocará elecciones. A modo de despedida, ha regalado cinco estandartes que se estrenaron en el desfile.

El Sábado Santo también ha sido el día de la cofradía de Batallas, que con puntualidad británica sacó el paso de Nuestra Señora del Buen Fin y Nazaret de la Concatedral de Santa María a las ocho de la tarde. El buen tiempo – en Cáceres se rozaron los 27 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología– se alió esta vez con Batallas, que no pudo protagonizar su procesión del pasado Lunes Santo por la lluvia.

Viernes Santo y Madrugada

Los dos desfiles celebrados este sábado se suman a las tres procesiones del Viernes Santo, protagonizadas por los Estudiantes (Cristo del Calvario), Andaluces (Cristo de la Expiración) y Santo Entierro, y a las dos de la Madrugada, la del Nazareno y Jesús Condenado.

Pese a la incertidumbre inicial de algunas hermandades, que temían no reunir los hermanos de carga suficientes para poder salir con todos sus pasos (debido al miedo a los contagios y al distanciamiento después de dos años sin desfiles), los cofrades cacereños respondieron y las hermandades pudieron sacar finalmente sus imágenes a la calle, incluida la del Nazareno, que desfila durante la Madrugada con, nada más y nada menos, que nueve pasos.

Santos Benítez, presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, destaca, en particular, la alta participación lograda por la cofradía de los Estudiantes y la de los Ramos.

El nuevo obispo de Coria Cáceres, Jesús Pulido, se ha estrenado esta Semana Santa con su participación en la procesión del Santo Entierro el Viernes Santo. Durante esta jornada, Dya, asociación encargada de prestar atención sanitaria en los desfiles, atendió tres lipotimias y una quemadura. Ayer, al cierre de esta edición, no había intervenido.