Seis establecimientos participan en la Ruta de la Tapa Sin Gluten Las elaboraciones podrán degustarse desde hoy hasta el domingo en Quereles, Paradise Market, La Malinche, 8º Arte, Sushimore y Mana

Redacción CÁCERES. Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Seis establecimientos hosteleros de Cáceres participarán desde hoy viernes, 21 de noviembre, y hasta el domingo, en la X Ruta de la Tapa sin Gluten, en la que se ofertarán tapas a cuatro euros.

La Asociación de Celíacos de Extremadura (Acex), presidida por Angélica Trejo, organiza esta X Ruta de la Tapa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, y en la que los clientes que participen y consigan tres sellos de tres establecimientos diferentes por haber probado sus tapas entrarán en el sorteo de una serie de premios, como una estancia gratuita de dos noches para personas en régimen de media pensión en Garden Hotels & Resorts; una cena para dos personas en el Restaurante El Montaito, y varios lotes de productos sin gluten.

Además, con el fin de promover el conocimiento del patrimonio local, se ha organizado una ruta turística el sábado 22 de noviembre por el casco histórico de Cáceres, pensada para que adultos, niños y niñas asociados a ACEX puedan disfrutar en familia de un recorrido cultural y de ocio.

Los establecimientos participantes son Quereles con la tapa ‘Albóndigas de merluza y gambas en salsa verde’; Restaurante 8º Arte con la tapa ‘Wonton marino chorisea’; Paradise Market con la tapa ‘Mini burger rulo spicy’; La Malinche con la tapa ‘Taco jarocho’; Sushimore con la tapa ‘Crunchy de salmón’ y Maná con la tapa ‘Taco de añojo certificado con aguacate, cebolla, cilantro, lima y salsa de tomate dulce’.

Sin riesgo para la salud

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, destacó que la Ruta de la Tapa Sin Gluten «es una actividad que se ha consolidado en el tiempo y que me parece necesaria para que así este colectivo pueda disfrutar del ocio, el turismo y la gastronomía en nuestra ciudad, y puedan disfrutar de lo que supone comer fuera de casa, sin ningún tipo de riesgo para su salud».

Suárez agradeció la colaboración de los establecimientos participantes, «que ponen lo mejor de su cocina para que los celiacos puedan degustarla», según informa el Ayuntamiento.