La San Silvestre de Cáceres reúne a 5.800 corredores para despedir el año

La San Silvestre, la carrera más divertida y desenfadada de todas las que se celebran en Cáceres, ha vivido este martes una nueva edición y ... ha sacado a la calle a miles de corredores. Han sido, en concreto, 5.800, según el dato facilitado desde la asociación de vecinos Hispanoamérica, organizadora de la prueba. Son cien participantes más que el año pasado, aunque el objetivo estaba puesto en alcanzar los 6.300, que son los dorsales que se pusieron a disposición del público.

No obstante, Raimundo Medina, histórico presidente de Hispanoamérica, no oculta su satisfacción por la respuesta obtenida, tanto por la implicación de los corredores como por la cantidad de público que había en las calles, sobre todo en las inmediaciones de San Juan a la hora de la salida.

Desde el punto de vista deportivo, se han proclamado campeones Roberto Ambrosio, con un tiempo de ocho minutos y 47 segundos en la categoría masculina, y Marina Patrón en la categoría femenina, que ha hecho una marca de once minutos y cuatro segundos. Ambrosio también ganó la prueba el año pasado.

Pero más allá del lado competitivo, la San Silvestre es, sobre todo, una fiesta. No han faltado los disfraces ni los complementos entre los asistentes. Muchos han optado por vestirse de elfos, otros han afrontado la carrera como auténticos superhéroes y hay quien no se ha olvidado de llevar su mascota. El 'No a la mina' también ha estado presente a modo carteles portados por algunos de los participantes.

Una de las participantes, con carrito.

DYA se ha encargado de prestar el apoyo sanitario. Según la información facilitada a este diario, dos corredores han precisado atención. Uno de ellos presentaba un esguince de tobillo y ha sido de alta in situ. El otro sufría un traumatismo de rodilla y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres para valoración radiológica.

La San Silvestre, que ha celebrado su XXVII edición, ha partido a las 18.00 horas desde la plaza de San Juan. El recorrido, como en otras ocasiones, ha sido de 2,8 kilómetros y ha pasado por San Pedro y San Antón, Plaza de América, avenida de Alemania y Antonio Hurtado para finalizar en la Plaza de América con el sorteo de regalos en torno al quiosco de la música.

Así despide Cáceres este 2024 después de una jornada que ha arrancado con la celebración de la Nochevieja infantil en el Foro de los Balbos y la posterior 'Tardevieja' en la zona de los Obispos y en otros puntos de la ciudad como la plaza de la Concepción.