Salaya admite que una mina bajo tierra en Cáceres sería menos dañina pero sigue rechazando el proyecto

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha afirmado este miércoles en un receso de la reunión con la empresa promotora de la mina y planta de tratamiento de litio de Valdeflores que «si es verdad, que habrá que verlo, que la empresa no tiene intención de volver a un modelo de mina a cielo abierto y ya no estamos en ese escenario, me parece que los daños para la ciudad en el caso de que el proyecto terminara saliendo adelante obviamente serían menores». No obstante, inmediatamente después ha añadido que su posición de rechazo al proyecto «sigue siendo la misma porque seguimos entendiendo que tiene más riesgos que posibles beneficios».

Salaya ha recibido en el Ayuntamiento a Ramón Jiménez, consejero delegado de Extremadura New Energies (ENE), la nueva empresa bajo la que opera Infinity Lithium, cuyo responsable en España, David Valls, también ha acudido a la reunión. Los promotores la habían solicitado a principios de mayo que es la primera que mantienen con el gobierno municipal desde hace casi dos años.

Antes de regresar a la reunión, el alcalde, a preguntas de los medios, ha apuntado como «única información de interés» recibida durante el encuentro con los promotores que «la pantalla del proyecto de la mina a cielo abierto está superada y ya no hay interés por parte de la empresa de plantearla, pero más allá de eso la confianza o desconfianza del Ayuntamiento sigue siendo la misma», a falta de seguir conociendo más detalles. Reconoce además que se ha producido «un cambio en el tono de la empresa promotora, que es obvio y no se le escapa a nadie».

Según el alcalde, la reunión se estaba desarrollando «dentro de lo previsto» y ha reiterado que «la posición del Ayuntamiento sigue siendo la misma», pese a los cambios en el proyecto que le han trasladado los responsables de la empresa.

Durante el encuentro la empresa ha ofrecido al Ayuntamiento diversas alternativas sobre detalles como dónde se ubicaría la entrada al túnel de acceso al yacimiento de manera que su impacto fuera el menor posible, si bien Salaya ha señalado que no han respondido a esas cuestiones. «No se están haciendo avances», ha asegurado. También se han ofrecido desde ENE inversiones para la ciudad durante el tiempo de explotación de la mina, que tendrían que ver sobre todo con la mejora de los recursos hídricos. «Están ofreciendo programas de inversión con distintas opciones, pero no quiero avanzar yo lo que les correspondería anunciar a ellos», ha indicado el alcalde.

En relación un posible cambio en plan de urbanismo de Cáceres, que actualmente prohíbe la actividad extractiva a menos de dos kilómetros del casco urbano, Salaya asegura que ni la empresa se lo ha pedido ni el Ayuntamiento se lo plantea. «No hay ninguna novedad sobre lo que he dicho otras veces», ha apuntado. Esta vez ha preferido no pronunciarse sobre si el plan permitiría o no la extracción subterránea, algo que negó en abril al rectificar unas declaraciones en las que previamente había dicho que el PGM no podría prohibir una mina bajo tierra.

Salaya ha dicho que el encuentro no había sido anunciado públicamente por el Ayuntamiento porque la empresa «está utilizando dentro su campaña de comunicación sus reuniones con los diferentes colectivos», una estrategia en la que el gobierno local no quería colaborar. «Si podíamos, preferíamos que no trascendiera», ha afirmado el alcalde, que ha respondido a las preguntas de los medios tras el minuto de silencio convocado en la Plaza Mayor en memoria de las víctimas de la violencia de género.

La empresa promotora no se ha pronunciado de momento sobre la reunión.