DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Los sabores cacereños, en el Gastronomic Forum

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

REDACCIÓN. La Diputación de Cáceres apuesta, un año más, por participar mostrando los productos DOP e IGP de la provincia en el Gastronomic Forum de Barcelona, uno de los principales eventos del sector de la restauración y la gastronomía en el sur de Europa, que se celebra del 3 al 5 de noviembre.

A través de un stand institucional, la Diputación de Cáceres ha organizado acciones para dar a conocer, junto a representantes de sus Consejos Reguladores, los sellos de calidad DOP Aceite Gata-Hurdes, Aceite Villuercas Ibores Jara, Cereza del Jerte, Dehesa de Extremadura, Miel Villuercas-Ibores, Pimentón de La Vera, Queso Ibores, Queso de Acehúche, Torta del Casar y Ribera del Guadiana, así como las IGP Corderex, Cabrito de Extremadura, Ternera de Extremadura y Vaca de Extremadura.

