La Ronda Sureste de Cáceres contabilizó el año pasado 13.600 vehículos los días laborables

La Ronda Sureste triunfa. Del éxito social como vía de escape para caminar, practicar ciclismo o hacer deporte no hay dudas. Solo hay que ... recorrer algún tramo de los casi cuatro kilómetros de doble vía que hay entre Charca Musia y la avenida de la Universidad para comprobarlo. La circulación de vehículos puede transmitir impresiones contrapuestas en función de la hora y el día en los que se haga esa prueba.

Las estadísticas, sin embargo, resaltan que la variante está cumpliendo con su función de despejar el tráfico del centro urbano y oxigenar algunas arterias que como Miralrío, San Roque o San Francisco, en los últimos años, presentaban un elevado índice de saturación. Según los datos facilitados por la Consejería de Movilidad a consultas de HOY, la ronda cerró 2022 con una media superior a los 13.000 vehículos en días laborables. Exactamente, se contabilizaron en el sistema de control de la Junta de Extremadura 13.647.

No obstante, no se trata de una cifra uniforme, ya que la misma experimenta variaciones que rebajarían la hipotética media aritmética si se incluyen los fines de semana en dicho recuento. Cae hasta un 45 por ciento, con unos 6.000 vehículos menos por el asfalto de la vía urbana que conecta la carretera de Miajadas, Ex-206, con la de Cáceres a Trujillo, N-521. Los datos de Movilidad aluden a 7.828 vehículos de promedio los sábados, lo que supone 5.819 menos. La caída es todavía mayor en días festivos y domingos, en los que la cifra se eleva a 7.427. Supone 6.220 menos.

Medición

«En este tramo de carretera, que es totalmente urbana, [la medición] se realiza para conocer la eficacia de la inversión, esto es, para conocer si las previsiones que se hicieron en fase de proyecto coinciden con la realidad», explican desde la Consejería de Movilidad.

A la vista de las estadísticas, se añade, «en este caso del primer tramo de la Ronda Sureste de Cáceres, la realidad de los datos nos indica que el uso de la infraestructura es más elevado que lo que nos indicaban las previsiones». Según esto, si la rentabilidad de la inversión se mide por la IMD (intensidad media diaria) de vehículos, la variante cacereña está resultando plenamente rentable tras habilitarse un presupuesto inicial de 31,4 millones para la que ha sido la principal infraestructura en construcción de la capital desde hace muchos años.

Los cálculos iniciales reseñaban que entre la carretera de la Montaña y Residencial Universidad, por ejemplo, habría unos 14.000 coches al día. Sin embargo, ese era el tramo que previsiblemente sería más transitado. Entre la glorieta de Residencial Universidad y la conexión con la Ronda Norte, por ejemplo, se calculaban unos 13.000, pero desde la Hispanidad a la carretera de la Montaña se rebajaban las expectativas a 6.500.

Entre las avenidas de Dulcinea, a la altura de Vistahermosa, y la Hispanidad se esperaban 3.200. El tramo más bajo en los estudios iniciales era el del comienzo de la vía en Charca Musia y Vistahermosa con apenas 2.000 vehículos.

La Junta no ofrece de momento datos por tramos de esta vía urbana. La estación de aforo se ubica a mitad de la ronda

La Junta de Extremadura no ofrece datos pormenorizados sino solo la estadística global del último año. Por eso no es posible comparar si esas cifras iniciales se superan o no en cada uno de los recorridos. Lo que sí se refuerzas es la idea de que la ronda está siendo muy utilizada por los cacereños, con esa media de casi 14.000 vehículos de lunes a viernes. La cifra era la que se preveía para el tramo con más tráfico, de entrada.

Los primeros números que se conocieron sobre la intensidad de uso de la ronda fueron los del mes completo de septiembre de 2021, cuando apenas se cumplían unas semanas desde la apertura. Fueron 332.152, según la Consejería de Movilidad. La variante había entrado en servicio el 14 de junio de ese año. En septiembre se contabilizaron 11.000 vehículos al día, lo que ya la colocaba como una de las vías urbanas con más tráfico en la ciudad.

Entre las calles con una IMD más alta aparecen la CC-11 (variante de la N-630), avenida de Alemania y avenida de España con unos 20.000 vehículos; Héroes de Baler con 9.300 o Virgen de Guadalupe con 11.000, según el Plan de Movilidad (Pimus), que asigna a San Francisco 12.100. Eso sí, no se trata de un documento reciente ni actualizado.

Sobre la Ronda Sureste, Movilidad detalla que «para la recogida y análisis de estos datos de tráfico, se adjudicó y hoy en día está en ejecución el contrato para la Gestión de los Aforos de Tráfico en carreteras de la red de la Junta de Extremadura», en el que aparece la variante cacereña. La estación de aforo está ubicada en el tramo medio.