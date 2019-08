El rodaje de la serie 'Inés del alma mía' llega a Cáceres la próxima semana Aspirantes antes de entrar al casting de extras de 'Inés del alma mía', el pasado julio en San Jorge. / HOY La obra de Isabel Allende llevada a la pequeña pantalla con Elena Rivera y Eduardo Noriega grabará escenas en la Plaza de Santa María LAURA ALCÁZAR Viernes, 30 agosto 2019, 20:58

La coproducción internacional 'Inés del alma mía' ya ha desvelado el elenco de actores que darán vida a los principales protagonistas de la novela homónima de Isabel Allende en la miniserie para televisión, que rodará algunas de sus escenas la próxima semana en Cáceres. Elena Rivera, Karina en la serie 'Cuéntame', y el reconocido Eduardo Noriega, encarnan a Inés Suárez y Pedro de Valdivia, respectivamente, los extremeños, con Pizarro, que aparecen en el libro de la autora chilena. Junto a Rivera y Noriega, en la cinta participan también, entre otros intérpretes, Benjamín Vicuña, interpretando a Rodrigo de Quiroga, y Carlos Bardem, de la conocida saga de actores españoles, en el papel de Almagro.

La Ciudad Monumental se convierte nuevamente el jueves día 5 en un plató de cine repleto de focos, cámaras, artistas, figurantes, decorados y equipos de producción que recrearán el romance de los amantes en un escenario que encaja a la perfección con la estética y vivencias de épocas pasadas. RTVE, que participa en el proyecto, ha informado en una nota de que el rodaje se llevará a cabo en «cuidados escenarios» de Extremadura y Granada. Y el cacereño es, sin duda, uno de ellos. No es la primera vez que Cáceres acoge la grabación de un filme histórico. Hace escasos dos meses otra gran producción, 'Hernán, el hombre', con Óscar Jaenada, rodaba en las calles del conjunto monumental.

El guión de la serie ha sido adaptado por Paco Mateo, Premio SGAE Julio Alejandro, y la dirección corre a cargo del director de 'La casa de papel', Alejandro Bazzano, y del afamado director chileno, Nicolás Acuña. Al frente de todo el proyecto está el productor ejecutivo Jorge Redondo. El argumento de la cinta es fiel al viaje que emprendió la joven placentina Inés de Suárez en busca de su marido, Juan de Málaga, al Nuevo Mundo. Allí conoció al amor de su vida, el conquistador Pedro de Valdivia, y juntos vivirán una serie de hazañas que en la pequeña pantalla transportarán al espectador en el tiempo y el espacio, desde la Plasencia del siglo XVI hasta el Perú virreinal de Pizarro.

Eduardo Noriega y Elena Rivera. / HOY

Precisamente, en Plasencia no sentó nada bien que no se fijaran en la capital del Jerte, lugar de nacimiento de Inés, para filmar escenas de juventud de la conquistadora de Chile, que se rodarán en Granada. Su alcalde, Fernando Pizarro, no ocultó su malestar y lamentó que «la Fundación Extremeña para la Cultura (de la que depende la Film Commision, encarga de buscar las localizaciones junto al equipo de producción), no haya sido capaz de poner en valor la ciudad de Plasencia», dijo el regidor tras conocer la noticia. La localidad de Trujillo sí está entre las seleccionadas en España para rodar. En la parte antigua de esta histórica ciudad tendrán lugar las grabaciones el lunes, martes y miércoles. Después de grabar en Granada se trasladarán a Chile y Perú.

El rodaje despertó gran expectación nada más hacerse público. Pocos días después, la agencia Boomerang convocaba un casting para elegir a los figurantes que este jueves se colarán en las tomas que se realicen en Santa María, la única localización en la que se desplegará el gran set cinematográfico. Más de 700 personas, bebés y niños incluidos, pasaron ese día por las instalaciones de Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD) para lograr esa pequeña incursión en el rodaje que les convierta en actores de película por un día. El Ayuntamiento ha confirmado que no habrá cortes de tráfico al circunscribirse la filmación solo a la Plaza de Santa María.