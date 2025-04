Roban la Medalla de Extremadura, la de Cáceres y la Tenca de Oro al Banco de Alimentos

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 4 de mayo 2022, 11:24 | Actualizado 21:24h. Comenta Compartir

El Banco de Alimentos de Cáceres se ha quedado sin sus condecoraciones más valiosas, que han reconocido en los últimos años la labor que realiza para repartir comida entre las personas más desfavorecidas de la provincia. Las medallas de Cáceres y Extremadura y la Tenca de Oro han desaparecido de la vitrina de cristal en la que la organización guarda sus trofeos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este miércoles, cuando el autor o autores del robo accedieron al Banco de Alimentos, situado en Aldea Moret, desde un terreno anexo de Renfe. Desde aquí hicieron un agujero en la alambrada por el que entraron al recinto. A continuación, forzaron la reja que protegía la ventana que da a la sala de reuniones, donde se encuentra la vitrina, y rompieron el cristal. Esta sala se encuentra en la zona más escondida del recinto y no se puede ver desde la fachada principal del edificio, según precisa Juan Carlos Fernández Rincón, presidente del Banco de Alimentos.

La Policía Científica se desplazó hasta el escenario de los hechos para recoger pruebas y visionar las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en el edificio. Según la información facilitada a este diario, los investigadores del caso descartan que los objetos sustraídos puedan tener salida en el mercado por su poco valor económico y atribuyen el hurto a «una chiquillada».

Fernández Rincón, que tiene previsto presentar durante el día de mañana, jueves, la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional, subraya el gran valor «sentimental» que las piezas robadas tienen para la organización y sus voluntarios.

Fueron estos voluntarios los que se percataron del robo en torno a las nueve de la mañana. Además de las cámaras de vigilancia, el edificio cuenta con alarma, según precisa Fernández Rincón, pero se da la circunstancia de que la sala de los trofeos no dispone de este sistema. El autor o autores de los hechos también se han llevado algunos aperos de labranza. En la nave no hay dinero y no ha desaparecido comida.

Hace 15 días también entraron en el recinto, pero en aquella ocasión no se llevaron nada. El Banco de Alimentos fue reconocido en el año 2016 con la Medalla de Cáceres al celebrar su 20 aniversario. Esta asociación fue creada el 15 de enero de 1996 con la intención de obtener alimentos para centros benéficos que acogen a personas necesitadas. La Tenca de Oro y la Medalla de Extremadura llegaron un año antes, en el 2015.

En 2017 la institución recibió la visita de la reina Sofía, a la que los voluntarios mostraron la actividad que realizan a diario y, como colofón, enseñaron los trofeos logrados, algo que ya no será posible porque la vitrina se ha quedado prácticamente vacía. La sala de reuniones se reformó precisamente para esta visita.

Además de las dos medallas y de la Tenca de Oro, han desaparecido otros galardones como el premio Pata Negra concedido por los periodistas de Cáceres y distintivos de diferentes ayuntamientos. La investigación permanece abierta.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha manifestado en sus redes sobre este asunto y ha anunciado que la medalla de Extremadura robada les será resputa a la mayor brevedad. «Lo importante es lo que hacéis cada día», concluye.

Ampliar Vehículo de la Policía Nacional en el recinto del Banco de Alimentos. armando méndez El gran hurto de comida de 2012 y el valor de los trofeos desaparecidos No es la primera vez que la Policía pasa por el silo que el Banco de Alimentos de Cáceres tiene en Aldea Moret. De todos los hurtos sufridos por el recinto el más relevante fue el ocurrido en el año 2012. En este caso robaron 3.000 kilos de aceite, magdalenas, leche y azúcar. La comida estaba preparada para ser distribuida entre una veintena de asociaciones de la ciudad. El entonces comisario, Luis Ochagavía, no dudó en destacar la excepcionalidad de los hechos y difundió una orden en toda España para tratar de recuperar la mercancía. Una de las hipótesis que manejaba la Policía fue que alguien de dentro ayudó a perpetrar el robo. De muy distinta naturaleza es el material robado en la actualidad, cuyo valor en el mercado no es demasiado relevante. Tanto la medalla de Cáceres como la Extremadura son de plata y están bañadas en oro. El coste de la insignia de la ciudad oscila entre los 300 y los 400 euros, según ha podido saber este diario. La Tenca de Oro, mientras tanto, sí es de oro. Se trata de un pequeño pin para la solapa que, tradicionalmente, ha elaborado la joyería Duper de Cáceres. El galardón lo concede cada verano la Mancomunidad Tajo-Salor y está sufragado por la Diputación Provincial. La última insignia encargada costó 242 euros.