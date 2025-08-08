Reordenan el tráfico en el cruce de los juzgados de Cáceres al acabar las obras de asfaltado

El Ayuntamiento de Cáceres ha reordenado el tráfico en la intersección de la Ronda de San Francisco con la avenida de la Hispanidad, también ... conocido como el cruce de los juzgados al ubicarse en este punto el Palacio de Justicia de la capital. Los cambios se aplicarán desde este viernes, una vez que han finalizado las labores de asfaltado que se han llevado a cabo en esta zona.

El principal cambio, según avanza el Consistorio, es que «se va a permitir que los vehículos que lleguen a dicho cruce desde el hospital San Pedro de Alcántara puedan girar hacia la izquierda hacia la Ronda Sureste por la calle Bula, maniobra hasta ahora prohibida», indica el Ayuntamiento. La calle Bula es, en realidad, el inicio de la ronda.

Según ha explicado el concejal de Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, «este cambio era una demanda de los ciudadanos, en un punto en el que se cometen numerosas infracciones por esta circunstancia». «Incluso –ha proseguido– se han producido algunas colisiones entre vehículos por no cumplir la señalización obligatoria».

Ampliar Así queda regulado el tráfico en el cruce. A la izquierda está la avenida de la Hispanidad y, a la derecha, la Ronda Sureste. HOY

Hasta ahora, este giro hacia la Ronda Sureste solo se permitía a vehículos de emergencia, ya que la Ronda Sureste sirve de conexión entre los dos hospitales, el San Pedro de Alcántara (situado en la Ronda de San Francisco) y el Hospital Universitario.

La reordenación incluye además un segundo cambio. Queda suprimido el giro hacia la avenida de la Hispanidad para los vehículos que lleguen al cruce de los juzgados desde los barrios de Vistahermosa y el Espíritu Santo por la Ronda de San Francisco.

Se suprime el giro hacia la avenida de la Hispanidad para los vehículos que lleguen al cruce desde el Espíritu Santo y Vistahermosa

Muriel ha explicado que la supresión de este giro hacia la avenida de la Hispanidad es una medida necesaria para que el tráfico sea fluido y que la sincronización de los semáforos tenga un espacio de tiempo de tránsito suficiente para que no se produzcan embotellamientos en dicha intersección.

«Éramos conscientes de los problemas que este cruce estaba acarreando a numerosos conductores que querían una salida directa hacia la Ronda y cumplimos sus demandas reordenando el tráfico para ganar en fluidez y en seguridad», concluye el concejal de Seguridad.

El tráfico en este cruce ha aumentado de manera notable desde que la Ronda Sureste, que comunica esta zona con la salida hacia la carretera de Trujillo, se puso en marcha en el mes de junio de 2021.