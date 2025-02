El refugio de animales San Jorge de Cáceres, casi al doble de su capacidad

«La situación está mal, como todos los veranos, no es un caso puntual». Así describe Laura Varaldi el estado del refugio San Jorge de Cáceres, del que es gestora. Una vez más, se encuentra sobresaturado con 79 perros y 87 gatos.

El refugio ... cuenta con 23 cheniles (compartimentos o jaulas de una perrera) y solo seis de ellos son grandes, insuficientes para alojar a los casi 80 perros que se encuentran en las instalaciones actualmente, casi el doble de los que deberían estar.

Un chenil grande puede albergar a dos perros de gran tamaño y uno pequeño a dos o tres de razas como caniches o yorkshires. «La capacidad va en relación al tamaño y la superamos por mucho», apunta Varaldi. Según la gerente del refugio, la mayoría de los perros que hay son mastines o galgos, dos razas grandes que necesitarían «un chenil para cada uno». Los perros de raza pequeña o los cachorros son los que más rápido encuentran un hogar.

Hace poco han sufrido un brote de parvovirosis canina, conocida comúnmente como 'parvo', un virus que afecta sobre todo a crías de perro, por lo que decidieron evitar en lo posible recoger a más cachorros hasta que no tuvieran más casos.

Sin embargo, unas semanas atrás encontraron a siete cachorros cerca de la ermita de Santa Lucía y solo uno de ellos ha sido adoptado en los primeros días, pero los otros seis siguen en el refugio tras más de dos semanas. La recogida fue complicada debido a que no habían tenido contacto humano previo y salían a correr o mordían al no estar acostumbrados al trato, pero poco a poco pudieron llevarlos sanos y salvos a San Jorge.

Para evitar el contagio por 'parvo', se encuentran en una habitación demasiado pequeña para los seis «sin poder salir al exterior», apartados del resto de animales. El refugio se ha hecho eco en redes sociales con el fin de buscarles un hogar. A pesar de ello, en los comentarios de su publicación de facebook, que ha sido más de 800 veces compartida, se les ha criticado por «hacer sentir culpable a la gente» por no poder acoger a ninguno.

«Si no lo recogemos no estamos haciendo nuestro trabajo, pero si lo hacemos y lo tenemos en pésimas condiciones somos los malos» Laura Varaldi Gestora del refugio San Jorge

«Si no pueden adoptar se entiende perfectamente, lo entiendo y lo respeto», dice la gerente del refugio. Lo que pide es que se difunda para que el mensaje llegue a las personas que sí puedan y quieran hacerlo.

El refugio actualmente no cuenta con los recursos suficientes para encargarse de todos los animales que son abandonados en las calles de Cáceres y a ello se le suma la presencia del virus y las idas y venidas al veterinario. «Si no lo recogemos no estamos haciendo nuestro trabajo, pero si lo hacemos y lo tenemos en pésimas condiciones somos los malos, es complicado lidiar con estas cosas», se queja Varaldi.

Para mostrar el estado de hacinamiento en el que se encuentran los animales del refugio, la gerente ha subido un vídeo a las redes sociales en el que aparecen varias crías de gato enjauladas como consecuencia de la falta de espacio. «Lo importante es que la gente vea que esos animales necesitan un hogar y un hogar cuanto antes», reflexiona, aunque considera que no se entiende lo que quieren hacer ver con este contenido.

Vacaciones de verano

La gerente del refugio afirma que en verano nadie quiere hacerse cargo de ningún animal y le está costando encontrar personas que quieran mascotas: «están de vacaciones y nadie piensa en adoptar». Además, añade que en esta época «cualquier excusa es buena» para abandonar a un animal. En verano con las idas y venidas es habitual que, según Varaldi, al no tener un lugar donde dejar a las mascotas, se acaben llevando a refugios o dejando en la calle. «Entran nuevos y no sale ninguno, ese es el problema que tenemos», dice.

A pesar de ello, la gerente del refugio asegura que a partir de septiembre la gente volverá a adoptar. «Mientras tanto, aquí se pueden contagiar y no queremos que pase», expresa. Esta es la principal razón por la que insiste en que los animales necesitan un hogar, sea la época que sea. Cada vez tienen «menos recursos y menos espacio», pero los abandonos se siguen produciendo y no le dan tregua.