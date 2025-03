Los refugiados que se quedaron en Cáceres

«Hay que aprender el idioma y relacionarse con la gente del país»

Barso Coubaly lleva la mitad de sus 26 años en España, diez de ellos en Cáceres. Antes estuvo en Canarias y en Caminomorisco. Procedente de Mali, pagó 1.000 euros para embarcarse en una patera y llegar a Tenerife, en donde permaneció varios años en un centro de menores. Aunque cuando salió del país no había guerra, la situación de Mali fue empeorando y la posibilidad de volver se hacía «imposible», explica este actor, que está terminando sus estudios de interpretación en la ESAD y que ha trabajado en distintos cortometrajes y producciones. Vive gracias a esos trabajos esporádicos y a la ayuda de sus hermanos mayores, que están en Gerona. Reside solo en un piso que su casera le ha dejado «por muy buen precio» debido a que lleva tiempo y no da problemas. Ya cuenta con los papeles que le permiten residir en España y su decisión es quedarse, aunque no pierde la ilusión de volver a su país natal, donde aún tiene a familiares, aunque lejana. «Quiero volver de vacaciones». Basándose en su propia experiencia cree que una de las primeras cosas que deben hacer las personas que vengan de otros países es «aprender el idioma y relacionarse con gente del propio país y que se integren». Una de las cosas más positivas de Cáceres es que al ser un ciudad pequeña y con poca población inmigrante «hay posibilidades de relacionarse con personas de aquí», de no quedarse encerrado en una especie de gueto como pasa en Lavapiés, señala este amante de la tortilla de patata que presume de tener «amigos de todas las procedencias».