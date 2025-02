«Recorrer África en moto es lo mejor que he hecho en mi vida; vengo pleno»

Acaba de regresar pero ya está pensando en volver a vivir nuevas experiencias en moto. Fabián Sánchez (Cáceres, 1974) ha retornado a su ciudad tras permanecer fuera de casa durante siete meses, un tiempo en el que ha visitado 24 países de África y ha ... recorrido 33.000 kilómetros.

Ha alternado noches en tiendas de campaña con estancias en hoteles. Se ha alimentado de comida callejera comprada en mercadillos y se ha sentado a la mesa de restaurantes. Y ha aceptado la invitación de las personas locales que le han brindado acogida. Está muy contento.

Pero en su última experiencia también ha pasado malos momentos. En este capítulo incluye el accidente que sufrió al meterse con la moto en un hoyo que no vio en Mozambique. «Iba a cien por hora y salí volando», relata.

También ha vivido un intento de apuñalamiento del que salió ileso gracias a los refuerzos de la chaqueta. «Recién cruzada la frontera entre Namibia y Sudáfrica, vi a un tipo que venía corriendo de mala manera. Estaba oscureciendo y paré porque no encontraba el albergue que buscaba. Llegó con la cara desencajada. Miré su mano y vi que tenía una navaja. Aceleré y el tío me pegó la puñalada. El cuchillo dio en la hombrera de la chaqueta y no pasó. Pero si me hubiera dado en otro sitio me podría haber matado. Quería robarme», recuerda.

Fabián partió el pasado mes de septiembre desde Cáceres con la idea de volver en mayo. Ha adelantado su regreso un mes por la guerra de Sudán. «Estuve intentando ver si era posible cruzar. Pensé en llegar hasta Etiopía y desde allí, si fuera posible, pasar bordeando por Chad o Eritrea y cruzar a Egipto. Pero ha sido inviable cruzar Sudán», expone. «Entonces, estuve viendo otras posibilidades, como enviar desde Mombasa (en Kenia) la moto a Omán o a Dubái y continuar por Irán. Pero era carísimo. Al final he vendido la moto en Ruanda y me he vuelto para acá en avión», cuenta.

Su viaje por África es una de las tres etapas en las que ha dividido el desafío en el que está embarcado: dar la vuelta al mundo en solitario. La segunda etapa será por Turquía, Irán y toda Asia hasta Filipinas. Y la tercera parte transcurrirá en su integridad por América.

«Ahora toca recapitalizarme y estar con la familia y los amigos unos meses. Después, continuaré hacia Irán», avanza. Fabián regenta el hostal Al-Qázeres y varios apartamentos turísticos en la ciudad, entre ellos los Al-Qázeres Luxury situados en la Plaza de la Concepción. En pasar estos siete meses fuera de casa ha invertido 14.700 euros (69 euros diarios de media), incluidos desde los gastos de gasolina hasta los de los visados.

«El balance es muy positivo. Es lo mejor que he hecho en mi vida. África me ha marcado mucho más que el viaje que hice por América», señala en referencia a la aventura que emprendió en 2015 por este continente. «Vengo pleno, liberado de todo y sin ninguna preocupación. Ha sido increíble conocer África y sus gentes», resume sin ocultar su entusiasmo.

«Todos casi perfecto»

«Ha sido todo casi perfecto. Lo que más me ha impactado es el trato humano de la gente», comenta. Ha recorrido grandes parques naturales, como el Masai Mara. Ha conocido la isla de Gorea, en Senegal, que fue el centro de comercio de esclavos más importante de las costas africanas durante cuatro siglos. Ha compartido tiempo con tribus como los pigmeos o los bosquimanos. Y ha visto sobre el terreno el escenario del genocidio de Ruanda de 1994.

Admite que está muy bien en Cáceres, pero que ya tiene en mente su nueva escapada, prevista para enero.