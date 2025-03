El nuevo desafío del extremeño Fabián: dar la vuelta al mundo en moto

Fabián Sánchez García (Cáceres, 1974) tardó en salir al extranjero. Procede de una familia humilde y sus vacaciones de niño y adolescente se limitaban ... prácticamente a escapar unos días al pueblo, Zarza de Montánchez. Pero cuando logró cruzar la frontera, a los 28 años, la experiencia le gustó tanto que no ha parado desde entonces. «Empecé a viajar muy tarde, pero me apasiona. En cuanto comencé a trabajar, me puse a viajar. Mi primer viaje fue a Marruecos», rememora.

A este factor hay que sumar otros dos ingredientes: su pasión por las motos y su curiosidad por la historia. El resultado de este cóctel son sus aventuras sobre dos ruedas y un ambicioso nuevo desafío. Se ha propuesto dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de su Honda. Si todo sale sobre los previsto -está pendiente de un visado y de la evolución del conflicto en Níger y su posible extensión- iniciará su nueva aventura el próximo 10 de septiembre. Se ha planteado el viaje en tres grandes etapas.

Ahora, de momento, recorrerá África, un destino por el que prevé moverse hasta mayo a una media de 300 kilómetros diarios. Todos los detalles de su reto los dio a conocer este sábado en un acto organizado por la asociación motera ‘Extremadura 15-50’, a la que pertenece, en la casa de cultura de Moctezuma de la capital cacereña. Aquí también compartió imágenes y anécdotas de sus desafíos anteriores, como su viaje por el continente americano en 2015 o el que hizo en bicicleta por Cuba.

No tiene patrocinios. Se sufraga este «sueño» con financiación propia. Está soltero, no tiene hijos y cuenta con el beneplácito de su madre, «la jefa suprema», que no quiso perderse el acto de este sábado. «Vas a pasar calamidades», decía ella, María, en voz baja mientras escuchaba orgullosa la intervención de su hijo. Fabián regenta el hostal Al-Qázeres y varios apartamentos turísticos en la ciudad, entre ellos los Al-Qázeres Luxury situados en la Plaza de la Concepción.

«He tomado la decisión de dar la vuelta al mundo hace siete u ocho meses y la voy a hacer por etapas. Primero voy a estar ocho meses en África, en la medida de lo posible porque ahora hay un conflicto que puede que me obligue a cambiar el trayecto del viaje. Después, cruzaré a Turquía y haré Irán y toda Asia hasta las Filipinas y Japón. Y la tercera etapa será por América. Volveré a Estados Unidos, bajaré por Sudamérica y terminaré el viaje por las costas de Brasil», explica el viajero.

Tánger, Marruecos, Sáhara, Mauritania, Senegal, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leona, Togo, Benín... forman parte de su ruta. En total, prevé recorrer 40.000 kilómetros en esta primera etapa.

Cuando la termine, tiene pensado volver a Cáceres en primavera a descansar tres o cuatro meses antes de afrontar la segunda parte. «Dejaré la moto donde sea, en Egipto o donde pare. Allí dejo la moto, regreso a España, descanso, estoy con la familia y me recapitalizo», ilustra.

Para este viaje ha cambiado de moto. Ha apostado por una Honda. «En vez de irme con la BMW, que es mi moto de siempre, he recurrido a otra porque África es diferente a América. África te pone a prueba. Va a haber mucho barro, muchos caminos y muchas pistas. Y es mucho más fácil ir con una moto más liviana y menos electrónica. Si hay alguna avería, es más fácil de reparar», comenta.

«Quiero ver las tribus africanas, el Masái Mara, el Kilimanjaro, el nacimiento del Nilo y de dónde salió Mandela»

Sobre una mesa, Fabián expuso todo lo que le acompañará en su equipaje: una bolsa con tres conjuntos de ropa completos, un neceser, unas chanclas y unas zapatillas, un saco de dormir, un abrigo, una tienda de campaña, una manta, un plástico protector para la lluvia, un colchón hinchable, una bolsa para la ropa sucia, un hornillo portátil de gasolina para cocinar, una olla, un botiquín, pastillas de freno, una bolsa de gasolina de cinco litros, herramientas, un dron y un ordenador. Estima que el viaje entero le costará entre 40.000 y 50.000 euros. En pasar ocho meses en África invertirá 15.000 euros.

Motivaciones

Fabián viajará con varios objetivos por cumplir y algunas dificultades que deberá salvar. Es el caso, por ejemplo, del idioma. «Hablan francés y árabe. Yo hablo inglés. África me va a poner a prueba», admite. En su lista de cosas por descubrir están «las tribus africanas, el Masái Mara, quiero ver dónde nace el Nilo, el Kilimanjaro, quiero ver qué pasó en Ruanda y en Uganda, el tema del conflicto tutsi y hutu, quiero ver el conflicto que hubo del apartheid en Sudáfrica, quiero ver de dónde salió Nelson Mandela... Quiero ver todo África», enumera con entusiasmo.

Asegura que aún no sabe dónde dormirá la primera noche. Lo resolverá sobre la marcha. «Dicen que soy un aventurero. Y un poco loco», apostilla. «Tenía dinero ahorrado, mi madre está bien, mi familia me apoya y el trabajo va bien. Así que voy a aprovechar». Solo teme tener un accidente o que le ocurra algo en alguna zona de conflicto que no controle. «Pero no tengo miedo. Para mí este viaje es un sueño», zanja.