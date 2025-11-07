Reconocen la labor cultural del Consistorio

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El Ayuntamiento de Cáceres ha sido nombrado socio de honor por la Asociación Musical Cacereña «por su ardua labor en pro de la cultura en general y de la música clásica en particular», y ayer el alcalde, Rafael Mateos, y el concejal de Cultura, Jorge Suárez, recibieron a su presidente, José Romero, y a Concha Díaz, a los que han agradecido este reconocimiento. Asimismo, la asociación firmó su adhesión a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. La asociación, nacida en 1969, promueve el ámbito musical por medio de audiciones, conciertos, conferencias, etc.