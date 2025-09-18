El realismo de lo cotidiano llena la Fundación Mercedes Calles de Cáceres Una treintena de obras de autores como Antonio López, Isabel Quintanilla o Amalia Avia forman parte de una de las exposiciones del otoño

Diez autores, algunos de los artistas más conocidos del panorama realista español llenan desde este miércoles la Fundación Mercedes Calles de Cáceres con escenas de lo cotidiano y de lo íntimo que, bajo su mirada, se convierten en algo trascendental y sublime.

36 obras integran 'La realidad del arte' una exposición que reúne hasta el 2 de noviembre en el Palacio de los Becerra nombres tan sobresalientes como Antonio López, Amalia Avia, Carmen Laffón, Cristobal Toral, Esperanza Parada, Francisco López, Isabel Quintanilla, José Hernández, Julio López y María Moreno, un grupo conocido como la escuela de Madrid lleno de lazos de amistad y de familia y donde hay, algo que no es habitual en el arte, un gran número de mujeres. Hay varios matrimonios entre los autores que forman parte de esta muestra, como Julio López y Esperanza Parada y Antonio López y María Moreno. No quedan ahí los arraigos familiares: Francisco López (hermano de Julio López) estaba casado con Isabel Quintanilla, la gran pintora que el año pasado tuvo una exposición en el museo Thyssen.

La exposición, que comisaria María Toral, la hija de Cristobal Toral, ofrece un delicado recorrido por paisajes, bodegones y retratos, pinturas y esculturas que proceden de distintas colecciones.«Hay piezas que son complicadas de ver porque están en los estudios de los artistas o una casa particular o en la casa de los artistas».

Se trata de obras que se extienden desde los años años 80 hasta los 2000 de autores que, excepto Cristobal Toral y Antonio López, de 85 y 89 años respectivamente, ya han fallecido. «Todos son muy dispares pero tienen un lenguaje muy similar». explicaba ayer la comisaria en una muestra en la que uno se puede recrear en los minuciosos detalles de la niña esculpida por Francisco López o comprobar como una calle anodina puede convertirse en un paisaje mágico de la mano de Amalia Avia.

Uno de los autores que va a concentrar más miradas es Antonio López, cuyas obras ocupan la segunda planta. El propio López ha querido traer a Cáceres dos conjuntos que en cierta forma son novedosos. Uno de ellos son los trabajos previos de una escultura de un desnudo masculino donde muestra su metodología a la hora de trabajar. Otra de las obras es Rosas de Ávila, cuatro obras que dan cuenta del paso del tiempo, desde la lozanía hasta que la flor se marchita.

El arte de estos autores, a pesar de la etiqueta del realismo, «se alejan mucho de la fotografía, en cada uno de ellos existe un mundo particular, el aura de los objetos, de las personas y de todo lo que plasman en las obras es totalmente personal, es muy interesante ver que en deteminadas obras se atisba la abstracción», apunta la comisaria, que define al grupo como unos 'outsiders' que huyeron, a base de figurativismo, de los movimientos de moda de aquella época. «Iban a contracorriente».