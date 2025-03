La voz de Carlos Hipólito (Madrid, 1956) se ha colado durante 20 años en todos los hogares españoles a través de la serie 'Cuéntame cómo ... pasó', con la que ha interpretado de forma sonora a Carlitos Alcántara, el narrador que va relatando la historia reciente de este país a través de los ojos de una familia. Hipólito solo salió una vez físicamente en esa serie eterna, pero el público, la gente, le sigue pidiendo que pronuncie frases como «Los Alcántara sabíamos que algún día...». El veterano, versátil y reconocido actor se estrena esta noche en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres con la obra de teatro 'Burro', en la que homenajea literariamente a ese sufrido animal a través de fragmentos literarios. La cita es a las 22.30 en la Plaza de San Jorge.

–Ver su nombre relacionado con la palabra 'Burro' en el cartel da impresión.

–Inmerso en la obra a mí ahora mismo la palabra 'burro' no me parece despectiva, sino preciosa. Juan Ramón Jiménez dice que al hombre bueno deberían decirle asno y al asno malo deberían decirle hombre. Yo creo eso.

–¿Es la obra una especie de homenaje al débil y al maltratado?

–La idea de Álvaro Tato, el director, es darle voz a esta especie que ha sido tan maltratada por la raza humana de una forma secular, pero esa metáfora es extrapolable a otras muchas especies o a muchas personas, este burro puede crear empatía con cualquier espectador. La obra plantea por qué tratamos a las otras especies que nos acompañan en el planeta de esta manera, por qué hay tanta falta de respeto, porqué la raza humana somos tan prepotentes y nos creemos dueños de este planeta y todo lo que lo habita. Es un texto muy animalista y muy reivindicativo de todo ente que se pueda sentir maltratado.

–¿Deben desaparecer los espectáculos taurinos?

–En el caso de que siguieran existiendo los espectáculos taurinos habría que reinventarlos. El maltrato al animal es demasiado evidente. Ya sabemos que el toro es un animal muy fuerte y que hay que debilitarlo para que el torero pueda hacer su arte entre comillas, pero lo que más me salta es la brutalidad con la que se trata al toro.

–El burro también ha sido maltratado en muchas tradiciones en España.

–Sí. A mí me parece algo que forma parte de nuestra cultura y de nuestra tradición, pero también formaba parte de nuestra tradición matar a las mujeres cuando eran infieles, hay tradiciones que hay que erradicar y contemplarlas como si fueran historia. Nada de lo que suponga maltrato animal a mí me va a parecer bien.

–Es su primera vez en el Clásico de Cáceres. Dicen que el teatro se muere, pero sigue muy vivo.

–El teatro tiene la vibración del directo, tiene la presencia física de los actores, del público, hay esa comunión entre sala y escenario que es incomparable. La gran emoción que te pueda producir una película puede ser enorme, pero si una obra de teatro te emociona es un recuerdo que no olvidarás nunca, porque se ha producido en directo, porque tú tienes una participación ahí y porque sabes a qué velocidad te ha latido el corazón. Eso hará que el teatro no desaparezca nunca.

–¿Es un público especialmente selecto el que viene al festival de Cáceres o al del resto de citas similares?

–Sí, es un público más minoritario evidentemente pero eso no quiere decir que sea poco. No son millones de personas como las que ven la televisión, pero sí hay muchísima gente que va al teatro. En la época de la pandemia cuando pudimos volver a hacer teatro había gente que venía al terminar la obra y se acercaba a los intérpretes para darnos las gracias por estar ahí y por exponernos. Una señora me dijo, y no se me olvida, que necesitaba el teatro como otros necesitan comer.