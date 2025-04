Rafael Mateos: «El portavoz de Vox es moderado, tenemos muchos puntos de encuentro»

A cinco días de la noche electoral que le dio la victoria al PP en el Ayuntamiento de Cáceres Rafael Mateos (Cáceres, 1981) se muestra ... igual de tranquilo que esa jornada. El hombre que el 17 de junio se convertirá en primer edil de la ciudad parece mantener a raya sus emociones, doblegando el entusiasmo por llegar a una meta acariciada largo tiempo. Después de ocho años como concejal (cuatro como portavoz municipal y concejal de Seguridad con Elena Nevado) y otros cuatro como líder de la oposición, dentro de dos semanas empuñará el bastón del mando de la ciudad.

-No se le vio exultante el pasado 28-M. ¿Esperaba una mayoría absoluta?

–Nuestra aspiración era la mayoría absoluta pero hemos obtenido un magnífico resultado, 7.000 votos más que en 2019, 13 puntos porcentuales más, le sacamos 3.000 votos a la segunda fuerza, es un resultado espectacular que nos permite formar gobierno sin condicionante para los próximos cuatro años. Siento satisfacción por los resultados y alegría porque al final te das cuenta de que el trabajo da sus frutos. Y responsabilidad, porque a partir del 17 de junio tengo que liderar el cambio.

–Antes de que terminara el recuento Luis Salaya le llamó. Su relación ha sido muy cordial.

–Aquellos días previos al 15 de junio de 2019 no sabíamos quien de los dos iba a gobernar y los dos dijimos que era una lástima que eso sucediera. Quizás eso nos marcó la legislatura y hemos tenido una magnífica relación personal, y siempre que ha habido necesidad de buscar acuerdos por el interés de Cáceres los ha habido, aún con nuestras discrepancias políticas.

–¿Le contó entonces que se iba?

–Sí, me adelantó la decisión que iba a trasladar a los medios de comunicación unos minutos después. Yo las decisiones personales las respeto, se compartan o no. Yo le dije que no tomase esas decisiones en caliente, creo que alguien joven y preparado y que ha sido alcalde de una ciudad de 100.000 habitantes capital de provincia tiene mucho que aportar a la vida pública, y perder eso no es bueno para la política, pero que si su decisión era sosegada y meditada me iba a encontrar para lo que necesitara.

–¿Qué hubiera hecho usted de perder las elecciones?

–Este era mi segundo asalto, si no llego a ser alcalde hubiésemos hecho una transición ordenada en el partido y posiblemente no me hubiese ido el domingo por la noche pero no hubiera repetido un tercer intento.

–A partir del 17 de junio toca pasar de la realidad virtual con la que ha presentado sus proyectos a la realidad real. ¿Han sido promesas fundadas?

–Sí, por supuesto. Los programas electorales son contratos, están para cumplirse. No te puedes presentar a las elecciones diciendo que vas a hacer ciertas cosas para luego no cumplirlas, y nosotros en esta ocasión quisimos, con esto de la realidad virtual y las gafas 3-D, hacer el proyecto más tangible a los ciudadanos. A partir del 17 de junio hay que ponerse a trabajar y diseñar un calendario para hacer realidad esos grandes proyectos: la Ribera del Marco, la avenida Virgen de la Montaña, la Plaza Marrón y la construcción de un centro deportivo con piscina climatizada. Son cuatro proyectos que pueden cambiar la ciudad de Cáceres, pero hay que trabajar desde el minuto uno en unos presupuestos para el año 2024 en la que haya una rebaja de impuestos para que los ciudadanos cacereños tenga una mayor capacidad económica y también para hacer una administración más ágil, más cercana y más eficiente, para que el ciudadano perciba que el Ayuntamiento no dificulta, sino que está para ayudar y para servir, y sobre todo que cualquier inversor que venga a la ciudad de Cáceres tenga las puertas abiertas.

«En Cáceres va a haber toros y si fuese necesario el Ayuntamiento los subvencionará»

«No se puede decir sí o no a la mina de litio sin conocer el proyecto, sería temerario»

–Dice que no conoce el proyecto de la mina de litio.

–La empresa no me ha enseñado el proyecto de la mina. Conozco lo que han mostrado a los medios, que no es el proyecto, sino un avance, sin con eso hubiese que emitir una declaración de impacto es imposible, porque no se sabe cuál es el proyecto. Yo me voy a sentar con todos aquellos colectivos, con todas aquellas asociaciones que estén a favor o en contra de la mina. No se puede decir no a la mina o sí a la mina sin conocer el proyecto, sería temerario.

–¿Va a volver a haber toros a Cáceres? ¿Tendrán subvención?

–¿Por qué no puede haber toros en Cáceres y por qué no hay que dar subvención? Tiene que existir la libertad para que todo el mundo pueda disfrutar de lo que le gusta: si me gusta la caza, ¿por qué no voy a poder cazar, si le gustan a la gente los toros, por qué no vamos a poder celebrar festejos taurinos? Los toros son cultura, lo dice una ley en España, y son patrimonio no solo de la ciudad de Cáceres sino de una región como Extremadura que tiene unos ingresos muy importantes vinculados a los toros. En Cáceres va a haber toros, esperemos que para la próxima feria, y si fuese necesario el Ayuntamiento tendrá que apoyar que haya toros. Ojalá no haga falta subvención, pero vamos a valorarlo, y si llega ese momento no va a haber inconveniente.

–¿Qué pasa con Vox, contará con ellos? Su discurso a nivel local parece menos peligroso que en el ámbito nacional. ¿Qué separa a Vox del PP a nivel municipal?

–Yo quiero relativizar mucho cuando la gente dice que Vox es peligroso. Los partidos en sí no son peligrosos, son peligrosas las personas. Yo me tomé un café ayer (por el jueves) con el que va a ser el portavoz de Vox y me dio una sensación muy buena, es una persona moderada, una persona que por encima de todo busca el interés de Cáceres y con la que tenemos muchos puntos de encuentro. Nosotros no necesitamos a Vox para obtener la alcaldía el próximo 17 de junio pero lo que sí necesitamos son acuerdos para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de Cáceres durante los próximos cuatro años. Yo voy a buscar esos acuerdos con Vox igual que los voy a buscar con el PSOE y con Podemos, y estoy seguro de que los vamos a alcanzar. En las cosas importantes hay unanimidad en toda la corporación y yo creo que va a ser así.

–El que va a ser portavoz de Vox ha criticado por ejemplo las zonas de bajas emisiones en la ciudad.

–Cuando uno toma posesión de su acta como concejal ve las cosas en clave municipal. La zona de bajas emisiones es una normativa estatal, poco más tenemos que decir en los municipios.

–¿Cómo ve el papel de María Guardiola en su intento por formar gobierno?

–Estamos en las mejores manos, ella es una mujer muy trabajadora y muy sensata, que pese a que solo lleva al frente del partido ocho meses ha mostrado su capacidad para liderar un cambio en Extremadura, yo pido un voto de confianza para ella porque sé que va a hacer lo mejor para esta tierra y lo mejor para los extremeños. Las negociaciones las va a hacer ella y va a ser ella quien marque los tiempos y quien tome una decisión.

–En declaraciones a una cadena nacional levantó la bandera de Extremadura por encima de la del partido, y dijo que sus jefes son los extremeños.

–No sé exactamente qué declaraciones hizo, pero nosotros sabemos buscar el equilibrio entre el partido y los vecinos. Lo que hay muchas veces es mucho ruido alrededor pero las cosas son mucho más sencillas.