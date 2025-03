Rafael Mateos, alcalde de Cáceres: «No hemos cometido ninguna ilegalidad»

El alcalde de Cáceres está convencido de no haber cometido ninguna ilegalidad por la promoción que se hizo en redes sociales institucionales de la ... feria taurina, con el 'antes y después' de la Plaza de Toros, y por el anuncio de inversiones millonarias con cargo al remanente de tesorería del Ayuntamiento. El PSOE presentó recurso ante la Junta Electoral Provincial tras ser rechazado el que entró en la Junta Electoral de Zona. La última resolución recoge que se podría haber infringido la LOREG, Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. En concreto se alude al artículo 50.2 por las imágenes que se aportaron de la plaza de toros tras años de abandono o la exaltación de logros de gestión económica con el anuncio de las inversiones millonarias a través del remanente de algo más de 29 millones. Podría haber incumplido el artículo 50.3 de la normativa vigente en materia electoral. Pare el regidor cacereño no es así. «No hemos cometido ninguna ilegalidad», ha reseñado este miércoles en una primera valoración.

«No ha habido ninguna sanción. De ser así tendríamos una indefensión absoluta. Lo primero es que espero a que se me notique la incoación de un expediente para poder presentar alegaciones como alcalde y como Ayuntamiento», ha incidido Rafael Mateos. Sostiene que al anunciar las inversiones previstas se hizo un ejercicio de transparencia, ya que la rueda de prensa se llevó a cabo solo después de convocarse la correspondiente comisión de Economía.

Transparencia

«Hemos sido muy transparentes. Lo que hemos hecho es convocar una comisión de Economía y Hacienda y al día siguiente comparecer para explicar todos y cada uno de los puntos que van a esa comisión, sin haber ninguna valoración». Mateos remarca que se han limitado a seguir adelante con el día a día municipal, al margen de que hubiese o no elecciones europeas. «Estamos centrados en gobernar esta ciudad. No estoy centrado en campañas electorales como han estado otros, ni en lo que han hecho otras administraciones», afirma.

«No entiendo los motivos por los que se puede imponer una sanción a quien es transparente y sigue gestionando» Rafael Mateos Alcalde de Cáceres

En este sentido, ha insistido en que no ha habido infracción ni por su parte ni por la de su equipo: «No hemos hemos cometido ninguna ilegalidad, y lo digo con toda humildad. Solo hemos dado cuenta de nuestra gestión. A algunos les molesta, y como no tienen el respaldo de la gente recurren. Nadie ha dicho que el remanente lo generase el gobierno del PP. Yo he hablado como alcalde y lo he hecho con objetividad y transparencia».

«Acatamos la decisión de la Junta Electoral. No se puede hablar de reincidencia. Estoy orgulloso de que no haya parado la gestión municipal. Si a partir de ahora cada vez que hay una convocatoria electoral hay que cerrar las administraciones, pues lo haremos. Pero nosotros hemos salido a explicar lo que se hacía y otros lo han hecho para cuestionar eso que se hace. No quiero polemizar. No ha habido mala fe. Espero el expediente para presentar alegaciones», ha concluido Mateos después de recordar que la decisión de suspender la clausura de las escuelas deportivas que decretó la Junta Electoral no tiene nada que ver con lo que ocurrió en 2023: «Se paró la clausura de las escuelas municipales que se celebraban en su fecha, no como el año pasado que se adelantaron de fecha para hacerla coincidir con un periodo electoral. No era igual la denuncia del año pasado que ésta».

Lo primero que pide Rafael Mateos es que se le comunique oficialmente la resolución con el expediente completo para poder recurrirlo. «Estamos hablando de indefensión. Cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse. Queremos saber qué supuesta infracción se ha cometido por informar de un asunto que está en una comisión. Damos la información una vez que se convoca la comisión. Es un ejercicio de transparencia. No entiendo los motivos por los que se puede imponer una sanción a quien es transparente y sigue gestionando», insiste.