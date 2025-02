El público se entrega al frenesí de tapas y cañas de Extregusta

La inflación está disparada. El precio de la energía no da tregua y pintan bastos en general para la economía en un invierno que se ... avecina, dicen, desolador. Nadie diría que se barrunta el miedo viendo el buen ambiente y la afluencia de espacios como Extregusta, uno de los acontecimientos gastronómico-festivos más populares de Cáceres. La dinámica es sencilla: se compran tickets (cada uno cuesta 1,5 euros y se canjean por tapas o por bebida). La mayor parte de las tapas cuestan entre los dos y tres tickets (entre 3 y 4,5 euros) y las cervezas y refrescos uno. La media de gasto es de unos 15 euros por persona, según valoraban avuelapluma desde los stands en los que se vende la moneda propia de Extregusta. Por 15 euros uno puede tomar tres o cuatro tapas y dos refrescos o cañas.

La feria, que organiza la Institución Ferial Cacereña, Ifeca, se distribuye en torno al Paseo de Cánovas cuenta con 18 expositores. Son bares o empresas de hostelería, aunque también hay tres empresas productoras como son Quesos Casto, Cordero Fuentes del Sapillo e Iberjabugo. Y entre lo que se puede probar hay un poco de todo aunque priman las elaboraciones que permitan la 'portabilidad', es decir, que se coman fácil, y también el producto de la tierra, entre ellos ibéricos, morcilla de Guadalupe o Torta del Casar.

Priman las elaboraciones que puedan comerse fécilmente de pie y los productos de la tierra, como los ibéricos, la morcilla de Guadalupe o la Torta del Casar

En Catering Cáceres Pajuelo ofrecen minikebab de cordero lechal, minifajita de pollo con pimentón de la Vera y arroz extremeño. Al frente de este pequeño restaurante portátil está Pablo Sánchez, que explica que la situación económica es complicada, pero que «hay ganas de fiesta». Violeta Padilla es una de las trabajadoras de Bouquet, en donde se ofrece cangrejo de concha blanda, esfera líquida de secreto ibérico y arroz meloso de lágrima de ibérico. Espera trabajar mucho. Ayer, estuvo la cosa animada.

Ampliar La cita, que no se había podido celebrar en los dos últimos años, cuenta con el respaldo del público. armando méndez

El plan para la pandilla que forman Manuel, Arturo, Javi, Miguel Ángel, Javi y Mónica para este sábado es redondo: mediodía y primera hora de la tarde Extregusta y después Extremúsika, el festival de rock y música urbana que se celebra en el ferial. «La idea es probar muchas cosas diferentes que no puedes probar en cualquier bar, y aquí buscas cambiar un poco, yo no vendría a comer un trozo de pan con un choricito, ayer probé una tapa de cordero con una esfera de tomante que estaba buenísima, me gusta porque se innova en gastronomía», explicaba esta joven. La franja de edad de los que vienen a Extregusta ronda la mediana edad. Es difícil encontrar a alguien por debajo de 30.

Los participantes pueden votar la mejor tapa de entre todas las que se ofrecen para elegir el premio popular de esta feria. Entre los participantes se sortea un menú degustación para dos personas en el establecimiento ganador. La feria se celebra de forma ininterrumpida de 12,30 a 18 horas.