El PSOE pide una reunión del Consejo de Desarrollo

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha solicitado la convocatoria del Consejo de Cooperación al Desarrollo, ya que únicamente se ha convocado ... en dos ocasiones en lo que va de legislatura, cuando su regulación establece una periodicidad de tres veces al año. Además, hasta la fecha, no se ha abierto la convocatoria de subvenciones correspondiente a 2025.

Ante estos hechos, la portavoz del PSOE, Belén Fernández, ha señalado que «el Gobierno de Rafael Mateos ha demostrado que no cree en la cooperación, y un ejemplo de ello es la inoperatividad a la que ha llevado al Consejo Sectorial, que únicamente se ha convocado para aprobar el destino de la ayuda humanitaria en dos ocasiones, sin debate previo ni recogida de propuestas de las organizaciones que lo integran».

«Este Gobierno nos tiene acostumbrados a que la participación se reduzca a hacer de los órganos en los que debe impulsarse órganos meramente declarativos, convocados únicamente para anunciar decisiones ya tomadas sin ningún tipo de proceso consultivo previo», ha incidido Fernández, que ha criticado que se relega a las asociaciones que forman parte a «meras espectadoras, desechando la oportunidad de contar con quienes mejor conocen la realidad»

Según la portavoz, una muestra más de que al Gobierno local del PP no le importa la cooperación es que a día de hoy no se ha abierto la convocatoria de las ayudas a la cooperación. Las bases, publicadas en abril, están recurridas por introducir una modificación restrictiva en el acceso a las subvenciones.

Fernández ha recordado que en la anterior legislatura se aprobó el Plan Local de Cooperación Internacional y Ciudadanía Global, con el apoyo del PP, y que tenía una vigencia hasta 2024. «Estamos finalizando 2025 y nada se ha hecho para seguir adelante con él», ha reprochado.