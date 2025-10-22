HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE pide una reunión del Consejo de Desarrollo

Los socialistas critican el «desinterés» del gobierno municipal por convocar este órgano solo dos veces en esta legislatura

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha solicitado la convocatoria del Consejo de Cooperación al Desarrollo, ya que únicamente se ha convocado ... en dos ocasiones en lo que va de legislatura, cuando su regulación establece una periodicidad de tres veces al año. Además, hasta la fecha, no se ha abierto la convocatoria de subvenciones correspondiente a 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  5. 5 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  6. 6 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  7. 7 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  8. 8 Un frente atlántico dejará cantidades importantes de lluvia y descenso térmico
  9. 9

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  10. 10

    La Junta critica con dureza a CSIF por reclamar la homologación salarial con otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE pide una reunión del Consejo de Desarrollo