El PSOE califica de «chapuza» la Zona de Bajas Emisiones del Gobierno de Rafael Mateos

Redacción

CÁCERES.

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

El Grupo Municipal del PSOE ha criticado la gestión del equipo de Gobierno de Rafael Mateos respecto a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, que ha calificado de «chapuza», y ha exigido que rectifique el proyecto que se ha presentado en la comisión de Servicios Públicos, porque «está plagado de fallos». Asimismo, ha pedido que se rehaga la ordenanza «con una mayor ambición y adaptación a la realidad de Cáceres»; y que inicie un proceso de diálogo real con todos los sectores afectados antes de imponer una medida tan importante.

La portavoz municipal socialista, Belén Fernández, ha asegurado que el PP «demuestra una alarmante falta de trabajo y rigor», presentando un proyecto vital para la ciudad con «graves deficiencias» que solo buscan «salvar los muebles» para cumplir a última hora con la normativa estatal.

Fernández ha señalado que la ordenanza de la ZBE que el Gobierno local ha presentado para su aprobación «es una copia literal del modelo tipo de 2023 de la Federación Española Municipios y Provincias, sin adaptaciones reales a las necesidades de Cáceres, lo que evidencia la falta de trabajo del equipo de gobierno».

«La gestión de la ZBE es la enésima chapuza de Mateos. La semana pasada tuvimos que aprobar una adenda al PIMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) para, in extremis, cumplir con la normativa y evitar sanciones. Y ahora nos traen un proyecto con numerosas erratas y datos en su documentación que, en algunos casos, tienen más de diez años», ha denunciado Fernández.

