El PSOE de Cáceres achaca al «inmovilismo» del gobierno local los seis meses consecutivos de caída en datos de turismo

El concejal socialista Jorge Villar ha señalado que «el último balance turístico es »demoledor« para Cáceres, pues muestra que la ciudad ha perdido »decenas de miles« de viajeros y pernoctaciones en el primer semestre de 2025

R. H.

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:33

El Grupo Municipal Socialista considera que la «ausencia» de políticas de promoción, la «falta de proyecto» y el «inmovilismo» del equipo de gobierno del alcalde, Rafael Mateos, han «desconectado a Cáceres de la senda del crecimiento turístico» que vive el resto de España, acumulando así seis meses consecutivos de caída.

El concejal socialista Jorge Villar ha señalado que «el último balance turístico es »demoledor« para Cáceres, pues muestra que la ciudad ha perdido »decenas de miles« de viajeros y pernoctaciones en el primer semestre de 2025, tanto en hoteles como en apartamentos turísticos.

«Los datos del INE confirman lo que el Grupo Municipal Socialista lleva meses advirtiendo, y pedimos a Mateos que actúe ya», señala en un comunicado.

Además, ha incidido en que «la tendencia no es puntual ni coyuntural», pues «Cáceres acumula ya seis meses consecutivos de bajada en el número total de viajeros (hoteles + apartamentos), algo que no sucedía en la última década». Por tanto, el sector encadena «medio año en negativo, mientras el resto de España sigue batiendo récords turísticos».

Pernoctaciones

En hoteles y apartamentos turísticos de Cáceres, ha detallado, han pernoctado casi 44.000 turistas menos en el primer semestre respecto a 2024 (281.488 pernoctaciones en 2025 frente a 325.360 en 2024, un -13,5%). Los viajeros han caído más de 31.000 (160.506 en 2025 frente a 188.087 en 2024, un -14,6%). Esta «sangría» es aún mayor en los turistas extranjeros, ya que en apartamentos la caída supera el 45% y en hoteles roza el 11%.

La tendencia nacional es la contraria, pues «mientras España marca máximos históricos de turistas nacionales e internacionales, y el sector bate récords en ciudades de todo el país, Cáceres y Extremadura »se descuelgan por la inacción del PP«. Como vienen advirtiendo, »no se puede vivir de rentas ni de titulares vacíos. Una herencia que se agota«.

Durante años, ha destacado Villar, «el empuje de las políticas socialistas y los grandes proyectos de ciudad permitieron a Cáceres crecer y situarse como destino de referencia», pero la herencia «no dura eternamente si no se trabaja, si no se promociona y si no se cuida el sector». Ahora, «la realidad es incuestionable: si no se cambia el ritmo, el futuro del sector más importante de Cáceres está en juego».

Para el concejal socialista «es urgente un cambio de rumbo. O el Ayuntamiento reacciona, convoca al sector y pone en marcha un plan serio de promoción, o la crisis se agravará. Esperamos que la próxima apertura del Hilton -otro logro de gobiernos socialistas- sirva para frenar la caída y atraer nuevos clientes, porque el panorama es muy serio y exige trabajo y compromiso, no excusas».

Finalmente, exige al gobierno municipal del PP que «abandone la autocomplacencia, convoque de inmediato a los profesionales del turismo y active un plan de choque en promoción, cultura y eventos. Cáceres no puede permitirse ni un semestre más de inacción».

