El proyecto para el museo y el parking del Madruelo de Cáceres sale a concurso por casi un millón

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 4 de mayo 2022, 07:28 Comenta Compartir

El gran proyecto de museo previsto en la actual parcela del Madruelo, en la calle Tenerías, da un importante salto. La consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura acaba de convocar el concurso para redactar el proyecto básico y de ejecución del nuevo edificio, así como del aparcamiento previsto en el solar que Iberdrola tiene en Ronda Vadillo, por casi un millón de euros.

El anuncio previo de la convocatoria se publicó el pasado viernes, 29 de abril, en la Plataforma de Contratación del Estado. Incluye, además, la dirección facultativa completa y la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de obras para la construcción del museo que albergará la colección Helena Folch-Rusiñol –perteneciente a la Fundación La Fontana– y la ordenación de su entorno. El presupuesto exacto de salida es de 840.950 euros, impuestos incluidos.

Uno de los aspectos más llamativos del concurso es que su fin va mucho más allá de la edificación de una sala expositiva y de un parking. Contempla, tal y como se detalla en el texto, una transformación urbana de todo el entorno. «Se pretende construir un museo público de nueva planta inscrito en una actuación más amplia que aspira a crear una nueva puerta a la ciudad de Cáceres; puerta que una y revitalice tres barrios: el de San Marquino, el de la Ribera del Marco (donde se plantea un nuevo parque lineal que incluya las huertas existentes) y el de Santiago (en cuyo límite se situará el museo) y conecte desde ahí con el vecino conjunto monumental de Cáceres.

Se acaba de cumplir un año desde que se rubricó el acuerdo a tres bandas que permitirá levantar en el Madruelo, el viejo colegio de la calle Tenerías, un edificio de nueva planta para albergar una de las colecciones más relevantes de instrumentos musicales etnológicos del mundo y otra de cerámica histórica española. Fue en abril de 2021 cuando la Junta de Extremadura, la Fundación La Fontana y el Ayuntamiento de Cáceres firmaron el acuerdo que contempla la cesión de las piezas por un periodo de 25 años (que se puede prorrogar durante 25 años más).

Ampliar Solar de Iberdrola en Puente Vadillo, donde se proyecta el parking. hoy

El Consistorio pone el edificio, que debido a su mal estado será derribado para levantar uno de nueva planta. Y la administración regional corre con los gastos de las obras, en las que se prevé invertir siete millones de euros. El pasado mes de marzo fue adjudicado el derribo de la construcción por 293.231 euros a la empresa Eneas Servicios Integrales S.A., aunque el contrato todavía está pendiente de formalización.

El concurso que ahora convoca la Junta de Extremadura detalla que el museo se situará en un solar de 4.300 metros cuadrados, en media ladera, de orientación sureste, con vistas a la Ribera del Marco y al cerro de la Buitrera. «Un volumen sustancial del museo debe construirse bajo rasante», subraya el texto.

La empresa eléctrica confirma que en estos momentos mantiene contactos con el Ayuntamiento para permutar sus terrenos

La convocatoria también recoge cómo debe ser el parking previsto. Aunque no se refiere de manera explícita al solar de Iberdrola, es aquí donde está planeado, tal y como recoge la revisión del Plan Especial, que sitúa en este punto una dotación de estacionamientos disuasorios. Los contactos entre el Consistorio y la empresa eléctrica para alcanzar una operación de permuta se iniciaron hace meses. No hay un acuerdo cerrado todavía, pero las conversaciones siguen en marcha. Fuentes de Iberdrola confirman que, efectivamente, «en este momento se están manteniendo contactos y reuniones con el Ayuntamiento para tratar este asunto», se detalla. Mientras tanto, el gobierno de Salaya se limita a decir que aún no hay novedades sobre las que pueda facilitar información.

En cualquier caso, el concurso de la Junta prevé la construcción de este aparcamiento en una parcela que supera los 5.000 metros cuadrados. El estacionamiento, según reza la convocatoria, «será para visitantes y vecinos, al aire libre en una primera etapa y en un edificio y a salvo de vistas en una etapa posterior. Se situará en la ribera enfrentada a la del museo donde se proyectará una pasarela que una con la calle Tenerías a la que dará frente el museo». Se valorarán la aportaciones de sostenibilidad ambiental y económica, así como el uso de fuentes de energías renovables.

Ampliar Imagen de archivo de una máquina en la parcela del viejo colegio del Madruelo. hoy Todavía no hay fecha para el derribo del edificio actual El primer paso para el museo del Madruelo pasa por el derribo el edificio actual. Todavía no hay una fecha pero ya está seleccionada la empresa que ejecutará la obra. La Junta de Extremadura publicó el 10 de marzo la propuesta de adjudicación a la firma Eneas Servicios Integrales S.A. por 293.231 euros. La adjudicación definitiva se produjo en abril pero todavía no se ha formalizado el contrato. Una vez que se produzca este paso, el plazo de ejecución de la obra será de cuatro meses.