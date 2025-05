Proyectan una terraza de verano en el Hípico de Cáceres para abrirla desde el 12 de junio

«Todo depende de la licencia con la que se va a abrir»

El último promotor de la pista de verano en el Recinto Hípico está dispuesto a dar el paso y presentar una propuesta propia para hacerse con la concesión. Depende, eso sí, de la licencia, que no ve clara. «Realmente no sé con qué licencia se va a abrir eso. La idea es presentarse porque se hizo una inversión muy fuerte, de unos 250.000 euros», asegura José Mostazo. Si se le cambia la categoría y en lugar de disco-terraza es terraza debería cerrar antes. «Con ese horario no es viable», resume antes de reseñar que quiere «enterarse bien» sobre el negocio y la licencia que se plantea.