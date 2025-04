Proyectan un centro docente privado con el método Montessori en Vistahermosa, en Cáceres

Un sistema sin premios ni castigo y con mucha participación

El método Montessori no es nuevo en Extremadura. Son al menos dos centros educativos los que lo vienen aplicando. Los promotores del proyecto de Cáceres señalan que de prosperar éste sería el primero en la ciudad, pero prefieren no pronunciarse públicamente aún ni dar más detalles «porque no está nada cerrado», aclaran a HOY. Las Montessori son escuelas en las que no hay premios ni castigo. No se ponen en primer término elementos como exámenes o deberes. Los maestros se consideran guías. Las mesas no se organizan al uso tradicional sino por áreas de conocimiento. También se da mucha importancia al bilingüismo. En 2016 abrió la Rooter School de Zafra, el primer centro Montessori homologado por la Consejería regional. Cuatro años más tarde fue el turno de la Montessori School de Jerez de los Caballeros. Este método toma su nombre de la educadora María Montessori. Fomenta la independencia, el respeto por el ritmo individual para aprender y la participación activa. Un lema sería: 'Cada cual aprende a su ritmo'. Se recurre a materiales de trabajo que fomentan la autonomía. Las dos escuelas extremeñas son privadas, en la línea de lo que ahora se aborda en Cáceres. La Asociación Montessori Extremadura promueve la formación y difusión de esta metodología en la región.