¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
Isabel Alcalá, primera por la izquierda, durante la inauguración de las nuevas instalaciones. CEDIDA

La Protectora de Cáceres estrena su albergue con capacidad para 30 perros y diez gatos

La Asociación Cacereña para la Defensa de los Animales cumple su sueño 13 años después e inaugura instalaciones propias en la carretera de Badajoz

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:58

Comenta

Se llama Asociación Cacereña para la Defensa de los Animales (ACDA), aunque todo el mundo conoce a este colectivo como la Protectora de ... Cáceres. Gestionó durante años la perrera municipal y en 2012 inició un sueño que se acaba de hacer realidad: estar al frente de un centro autosostenible.

