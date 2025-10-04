La Protectora de Cáceres estrena su albergue con capacidad para 30 perros y diez gatos

Se llama Asociación Cacereña para la Defensa de los Animales (ACDA), aunque todo el mundo conoce a este colectivo como la Protectora de ... Cáceres. Gestionó durante años la perrera municipal y en 2012 inició un sueño que se acaba de hacer realidad: estar al frente de un centro autosostenible.

13 años después el albergue de la Protectora ya es una realidad. Está a la altura del kilómetro 12 de la carretera de Badajoz, cerca del ecoparque. Comenzó a funcionar hace dos meses y su puesta de largo fue el pasado 27 de septiembre, fecha fijada para su inauguración.

Las nuevas instalaciones tienen capacidad para 30 perros y diez gatos. Y en estos momentos viven en ellas seis canes y otros tantos felinos. La inversión realizada ha ascendido a 350.000 euros. Indica Isabel Alcalá, la presidenta, que todo el dinero procede de donaciones y del dinero aportado por los 205 socios que integran la Protectora. Se ha prescindido, mantiene, de las administraciones para financiar el proyecto, incluida la compra del suelo.

Ampliar Uno de los perros acogidos en el interior del albergue. CECIDA

Durante el acto inaugural se descubrió la obra donada por el escultor César David. Se trata de la primera escultura en Extremadura dedicada a los animales abandonados. Y lleva por título 'No son piedras'. La asociación se fundó hace tres décadas.

«Ha sido emocionante. Llevamos 31 años en esto. La asociación crece y seguiremos intentando rescatar animales, denunciar el abandono y educar en la empatía. Queremos que sea un punto de encuentro con la comunidad y poder realizar múltiples actividades en el terreno», ha destacado la Protectora en redes sociales sobre la inauguración.

Al acto asistieron el actor Alberto Amarilla, el atleta paralímpico Kini Carrasco y diferentes representantes municipales, entre otros invitados. También estuvo Olga Suárez, fiscal jefa provincial de Cáceres, y Paco Castañares, exdirector general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

El pasado mes de agosto el albergue, con pocos días de uso, se vio afectado por el incendio declarado en el término municipal de Aliseda. Los voluntarios tuvieron que llevarse en sus coches a los perros y gatos que había en ese momento en las instalaciones.

Perrera municipal

La Protectora de animales dejó de prestar sus servicios al Ayuntamiento de Cáceres tras un largo periodo en enero de 2012 con una deuda contraída por parte del Ayuntamiento de más de 50.000 euros, correspondientes a la subvención municipal del año 2011. Finalmente, la Protectora percibió este dinero tras recurrir a los tribunales de justicia.

Tras la marcha de la Protectora del recinto municipal, la perrera pasó a denominarse Refugio San Jorge (así es como se conoce en la actualidad) y su gestión quedó en manos de dos colectivos, la Asociación Animalista por la Vida y Dejando Huella.