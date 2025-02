La prórroga del presupuesto de Cáceres conlleva un recorte de 9 millones

La ciudad no tendrá presupuesto en 2023. O mejor dicho, ya lo tiene pero es el del ejercicio anterior. Se trata de una situación ... de cierta normalidad, si se tiene en cuenta que el actual mandato municipal ya comenzó así, en 2019, con un Gobierno socialista, el de Luis Salaya, gestionando la capital cacereña con las cuentas que había aprobado en 2018 otro Ejecutivo, el del PP de la alcaldesa Elena Nevado.

No quiere decir que la maquinaria administrativa se pare, pero sí se ve afectada. La prórroga presupuestaria implica un recorte de nueve millones sobre el papel, con seis millones menos en gastos y tres menos de ingresos con respecto a 2022.

En 2020, 2021 y 2022 los presupuestos se aprobaron sin mayores problemas gracias a la mayoría suficiente del acuerdo PSOE-Unidas Podemos y el apoyo del no adscrito Teófilo Amores. En principio, la suma de esos 13 ediles necesarios para sacar adelante toda votación en el pleno se mantenía. Sin embargo, esta vez se ha optado por renunciar a presentar el borrador y debatirlo debido a la subida general de los precios y una situación de «alta volatilidad» que, según la titular de Economía, María Ángeles Costa, convierte en papel mojado cualquier cálculo previo. Elaborar un presupuesto para luego no cumplirlo, no tiene sentido, sostiene.

En estas circunstancias, Cáceres se gestiona con el presupuesto de 2022, pero no puede hacerlo, por cuestiones legales, partida a partida ni euro a euro. Las cuentas se habían aprobado en junio pasado con 75,48 millones de euros, en un balance equilibrado de ingresos y gastos.

No obstante, como 2022 se despidió sin que el presupuesto para el año actual estuviese aprobado, el alcalde firmó el 31 de diciembre una prórroga que es a la que remite cualquier intervención que se pretenda acometer ahora. Se ven afectadas más de medio centenar de partidas, lo que supone un recorte previo de más de seis millones de euros. Son exactamente 6.183.001 euros. Eso solo en cuanto a gastos.

Hay créditos que no se consideran prorrogables y que tienen que ver con distintos capítulos de la estructura de las cuentas como los gastos corrientes en bienes y servicios, transferencias o inversiones reales, el socorrido capítulo seis.

En este sentido, el informe de la Intervención municipal, al que se remite la resolución que firmó el alcalde para prorrogar el presupuesto, ya detalla esos créditos iniciales «que no resultan prorrogables en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.2» del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Entre las partidas más significativas que completan lo que la Intervención define como «ajustes a la baja» están el programa de eficiencia energética del Edusi, con 407.000 euros; actuaciones de gestión en la Universidad Popular, por valor de 446.000 euros; el 'aparcamiento inteligente' que se sufraga con los fondos europeos del Edusi, 300.000 euros; o los caminos formativos accesibles, 365.000 euros. La lista llega a 53 aplicaciones e incluye inversiones y subvenciones como la revisión del Plan Especial, 125.000 euros; el centro de comunicaciones, 230.000; la ayuda a la Universidad a Distancia (35.000) o la subvención a las cofradías de Semana Santa.

Con ese ajuste, de los 75,4 millones del presupuesto aprobado en junio de 2022 se pasa a otro, de gastos en este caso, por importe de 69.297.798 euros. No significa esto que, por ejemplo, las cofradías se queden sin su ayuda económica o que las inversiones que, como el Plan Especial, ya se habían activado se deban suspender, necesariamente. El problema es sobre todo administrativo. De hecho, ya ha obligado a actuar al agilizar una sucesión de modificaciones y suplementos de crédito al equipo de Gobierno. Estas y las que vengan deben ser aprobadas una por una, primero en comisión informativa y más adelante en pleno. 69,2 millones es el presupuesto de gastos fijado tras la prórroga del presupuesto. Se recortan seis millones de créditos y tres de ingresos

Ya está ocurriendo así. En un mismo día, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el miércoles 22 de marzo distintos anuncios relacionados con esta operativa. No hay presupuesto propio, pero sí quedan en caja más de 16 millones de euros que corresponden al remanente de la liquidación del ejercicio anterior. Es con esa munición con la que el Ayuntamiento está interviniendo para ejecutar proyectos e inversiones. La reforma de la muralla será uno de ellos como se aprobará en el próximo pleno.

Con ese superávit se reservan casi 86.000 euros para dos actuaciones del IMAS, 35.500 en edificios y construcciones del Edusi y 50.495 para las subvenciones a organizaciones no gubernamentales en materia de cooperación. También se ha abierto un expediente en el Instituto Municipal de Juventud (IMJ), que está en exposición pública, para cofinanciar la denominada puesta en valor del museo al aire libre en el Parque del Príncipe (39.421 euros). Este es uno de los proyectos que aparecen entre los recortes en la resolución para aprobar la prórroga pero que ahora se retoma. Hay más. Sin ir más lejos con las subvenciones a la Semana Santa u otras que se han visto en Economía la pasada semana.

Así deberá ser con el resto de intervenciones pendientes como consecuencia de una prórroga que lleva el mandato al mismo punto de su inicio, la continuidad del presupuesto de un año para el ejercicio siguiente. Ya le pasó también a las dos últimas alcaldesas, Elena Nevado (2019) y Carmen Heras (2011) cuando, sin mayoría absoluta, no lograron cerrar sus cuentas en el último año de gestión.

El ajuste global supera los nueve millones. A los seis que aluden a los créditos relativos a gastos hay que sumar también una minoración en los ingresos.

Pérdida de créditos

«Nos encontramos ante una situación de prórroga presupuestaria, y pérdida de créditos suficientes para financiar todos los gastos que se vienen sufragando para actividades deportivas en la ciudad», detallan los técnicos del Instituto Municipal de Deportes (IMD). Por eso ha habido que recurrir al superávit para disponer de 493.000 euros para las subvenciones en concurrencia competitiva de los clubes deportivos. O 24.000 para subvenciones directas.

El ajuste global de la prórroga supera los nueve millones, ya que a los seis que aluden a los créditos relativos a gastos hay que sumar también una minoración en los ingresos, un «ajuste a la baja de 3.021.922 euros». Por ello, frente a los 75,4 millones del presupuesto de 2022 la prórroga vigente deja el capítulo de ingresos en 72,45 millones.

No se consideran prorrogables, de entrada, 980.123 euros de los fondos europeos del Edusi y algo más de dos millones del mismo concepto pero en otra aplicación.

La decisión del Gobierno de no defender un proyecto presupuestario en el pleno ha sido muy criticada por la oposición, en especial por el portavoz del PP, Rafael Mateos. Acusa al Ejecutivo de Luis Salaya de hacer dejación de funciones