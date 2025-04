Esta es la programación por días de Extremúsika 2023

Quevedo y Celtas Cortos actuarán el sábado; Natos y Waor y Ska-p, el viernes; y Boikot y El Drogas, el jueves. Son algunas de ... las actuaciones más destacadas del Festival Extremúsika, que tendrá lugar del 12 al 14 de octubre en el Recinto Hípico y que este viernes ha hecho publico la programación por días.

El jueves están previstos, además de Boikot y El Drogas, los conciertos de El Jose, Fernando Costa, La M.O.D.A., Marc Seguí, Matthias Tanzmann, M¨tiza, Muyayo Rif, Ptazeta, Recycled J, RVFV, Zoo, Dante, Darkness Bizarre, Delgao, Jarfaiter, Javypablo, Kiza, Los Niños Jesús y Parkineos.

Gráfico realizado por María Díaz Sánchez

El viernes, actúan Delaossa, El último Ke Zierre, Eskorzo, Hora Zulú, Mago de Oz, Morad, Muerdo, Obús, Xenia, A Tiro, Al Safir, Daniflakko, Ezvit 810, La Regadera, Love Yi, Nando Rodríguez, Nickzzy, Serial Killerz y Zaidbreak DJ, además de los arriba mencionados Natos y Waor y Ska-p.

El sábado llegará el turno del artista canario Quevedo y del grupo Celtas Cortos. Completan la jornada los conciertos de Ayax y Prok, Belén Aguilera, Fernanda Martins, Hard GZ, Hens, Horacio Cruz, Kaydy Cain, La Pegatina, Los Chikos del Maíz, Miguel Campello, Talco, Tu otra bonita, Anier, Carlos Chaparro, Carmen Berrocal, La pantera, Las Ninyas del Corro, We are not dj` y Yeicoxtoni.