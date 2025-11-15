Un programa de la Diputación busca repoblar los municipios rurales de la provincia

Redacción Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:44 Compartir

La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Desarrollo y en el marco de su estrategia provincial frente al Reto Demográfico, ha puesto en marcha el Plan de Atracción de Nuevos Pobladores y Dinamización Demográfica, una iniciativa destinada a revitalizar el tejido social, económico y comunitario de los municipios rurales afectados por la pérdida de población y el envejecimiento.

Este programa se integra dentro de la política estratégica de la Diputación para garantizar la cohesión territorial, fomentar el emprendimiento rural y reactivar la economía local, pilares fundamentales de su compromiso con la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural.

La iniciativa, desarrollada con la colaboración técnica de Proyecto Arraigo, entidad de referencia nacional en procesos de repoblación, combina diagnóstico territorial, acompañamiento social y cooperación institucional. Su objetivo: favorecer la llegada de nuevas familias –tanto españolas como extranjeras– que deseen establecerse en los pueblos de la provincia, impulsar la economía local y dinamizar la vida comunitaria.

Estrategia con visión

Durante los meses de octubre y noviembre, la Diputación ha celebrado siete sesiones territoriales de presentación del programa en puntos estratégicos del territorio –Membrío, Rosalejo, Guadalupe, Moraleja, Pantano de Gabriel y Galán, Plasencia y Cáceres–, con una respuesta notable por parte del mundo local: 60 municipios se han adherido ya al Plan.

Estas jornadas han servido para presentar la metodología del proyecto, contrastada con éxito en otras provincias, y para testar la implicación y compromiso de los ayuntamientos, que desempeñarán un papel esencial en la acogida y acompañamiento de los nuevos pobladores.

Cada municipio participante contará con la figura de un técnico de territorio encargado de detectar oportunidades de empleo, vivienda y emprendimiento, además de acompañar a las familias candidatas durante su proceso de integración.

Cooperación y la acogida

El Plan promueve una metodología innovadora: conectar municipios con pérdida de población con familias que buscan un entorno donde desarrollar su proyecto vital, estableciendo un puente sólido entre el medio urbano y el rural. Se trata de un proceso basado en la colaboración mutua y el compromiso, en el que el éxito depende tanto del arraigo de las familias como de la actitud abierta y acogedora de los pueblos.

Para ello, los ayuntamientos y la ciudadanía local desempeñan un rol determinante, facilitando vivienda, empleo y un entorno de acogida que propicie la integración. La Diputación destaca que no se trata de ofrecer ayudas directas a los nuevos pobladores, sino de crear las condiciones necesarias para un asentamiento sostenible y duradero, apoyado en el tejido comunitario.

Nuevas oportunidades

En paralelo, la Diputación de Cáceres prepara la puesta en marcha de líneas de ayuda específicas para el emprendimiento rural, así como la creación de Unidades Territoriales de Gestión que coordinen la atracción de nuevos pobladores con políticas activas de vivienda, empleo y dinamización económica.

Estas acciones se suman a otros instrumentos que ya impulsa la institución provincial en materia de reto demográfico, como la App Pre-Impulsa, que facilita el relevo generacional de negocios en la provincia, conectando a personas que traspasan su actividad con emprendedores interesados en continuarla.

Un paso decisivo

Con este nuevo Plan de Atracción de Pobladores, la Diputación de Cáceres da un salto cualitativo en su estrategia demográfica, apostando por un modelo integral que conecta territorio, personas y oportunidades.

«Queremos construir un puente estable entre quienes desean vivir en nuestros pueblos y quienes desean que sus pueblos sigan vivos», señalan desde el Área de Desarrollo. «El reto demográfico no es solo una cuestión de cifras, sino de futuro, de cohesión social y de esperanza en el medio rural».

El programa supone, en definitiva, una alianza colectiva por la repoblación, que involucra a ayuntamientos, técnicos, empresas, propietarios de viviendas, asociaciones y familias. Un proyecto que conjuga innovación social, sostenibilidad y compromiso territorial para mantener viva la esencia rural de la provincia de Cáceres.

