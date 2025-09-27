HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de la cárcel de Cáceres.

Prisión comunicada y sin fianza para cuatro arrestados en una operación contra la prostitución en Cáceres

La detención se produjo este pasado miércoles en una vivienda del centro de Cáceres

R. H.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:43

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para cuatro detenidos en una operación contra la prostitución en la ciudad de Cáceres.

A los arrestados se les investiga por los delitos de trata de seres humanos, prostitución, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los trabajadores extranjeros, según ha podido confirmar Europa Press con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Cabe señalar que la detención se produjo este pasado miércoles en una vivienda del centro de Cáceres, siendo los arrestados puestos a disposición judicial el viernes 26.

Aunque los detenidos pasaron a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 3 por ser el que estaba de guardia, la causa la llevará el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres.

