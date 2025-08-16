La primera semana de vigilancia extra en la 'Conce' de Cáceres transcurre sin incidencias

Tranquilidad en la plaza de la Concepción de Cáceres, al menos en la semana completa que ha transcurrido ya desde la reunión en ... la que se decidió aumentar la vigilancia en la zona. Los indigentes habituales siguen yendo por allí y alguno incluso continúa pernoctando, según vecinos y comerciantes con los que ha hablado HOY, pero no se han vuelto a producir altercados como la pelea con un arpón de pesca causó una gran alarma el pasado 21 de julio.

Agustín, que pide no publicar su apellido, es un vecino que lleva 50 años viviendo en la plaza de la Concepción. Señala que los problemas de los últimos meses han estado causados por «los de siempre», es decir, tres o cuatro personas que conoce todo el barrio y que tan pronto se tratan entre ellos amistosamente como discuten de manera escandalosa, casi siempre por pequeñas deudas relacionadas con el consumo de alcohol y drogas.

Uno de los comerciantes de la zona, que prefiere mantenerse en el anonimato, corrobora que con estas personas las que de vez en cuando provocan altercados, que normalmente no pasan a mayores y que muy rara vez implican a otros ciudadanos.

La asociación de vecinos Ciudad Monumental ha señalado por su parte que los habituales de la zona «siguen casi todo el día y casi toda la noche con sus trapicheos de venta y consumo de droga», y que de vez en cuando hay discusiones entre ellos. No obstante, prefieren esperar todavía unas semanas para hacer un balance más preciso de la situación y de los posibles cambios que haya a causa de la mayor vigilancia.

Los años de la heroína

Agustín recuerda los años en los que la plaza de la Concepción era mucho más marginal y peligrosa que ahora. «Esto no es nada, en los años de la heroína, cuando para entrar en el portal de mi casa tenía que ir apartando las jeringuillas con el pie», apunta. Sí reconoce que en ocasiones las personas que se juntan allí para beber o drogarse generan un ambiente molesto, sobre todo cuando se les unen otros indigentes que van o regresan del comedor social de Cáritas.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres acogió el pasado 5 de agosto una reunión a seis bandas para afrontar los problemas de inseguridad en la 'Conce', un espacio céntrico situado a pocos metros de la Plaza Mayor. Participaron vecinos, hosteleros, Policía Local, Policía Nacional, la Subdelegación del Gobierno y el propio Ayuntamiento. El objetivo era buscar soluciones ante el incremento de la marginalidad, el consumo de alcohol y drogas, la presencia de perros sueltos y los altercados registrados en los últimos meses.

Como medida inmediata, se acordó reforzar la presencia policial en la zona desde este mismo día. Agentes de la Policía Local y Nacional vigilan el recinto de manera coordinada en las franjas horarias con mayor actividad hostelera y percepción de inseguridad: de 9:30 hasta media mañana y de 21:00 a 04:00 horas. El concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel, destacó que la vigilancia será constante y que se busca un efecto disuasorio sobre las personas que se concentran allí habitualmente para consumir alcohol y otras sustancias.

El edil también señaló la necesidad de implicar a los servicios sociales, dada la situación de vulnerabilidad de algunas personas presentes en la plaza, incluyendo menores en posible situación de desamparo. Asimismo, el grupo especial de Medio Ambiente de la Policía Local controlará la tenencia de perros potencialmente peligrosos y evaluará posibles casos de maltrato animal.

La plaza de la Concepción ya vivió episodios de degradación en el pasado, antes de su remodelación en 2014. En las últimas semanas ha vuelto a haber incidentes, el más grave de ellos el ocurrido el 21 de julio, cuando una pelea entre dos personas derivó en que una de ellas exhibiera un arpón de pesca. No hubo heridos, pero el portador del arma fue identificado y propuesto para sanción.

El ejemplo de Santiago

Además de las medidas de seguridad, el Ayuntamiento ha anunciado que estudia acciones para mejorar la imagen y funcionalidad del espacio, incluyendo el embellecimiento de zonas verdes y mejoras urbanísticas. Paralelamente, la asociación vecinal Ciudad Monumental anunció que organizará actividades culturales y comunitarias para dinamizar la plaza, siguiendo el modelo exitoso del proyecto 'Recupera Santiago' aplicado años atrás en otro punto de la ciudad. Estas iniciativas incluirán puestos de artesanía, eventos gastronómicos y actuaciones musicales, con el objetivo de que los vecinos recuperen el uso del espacio y se reduzca la presencia de personas conflictivas.

La presidenta de la asociación, Jessica Robles, subrayó el día de la reunión que la situación actual genera inseguridad, especialmente por la cercanía de un parque infantil, y defendió que la combinación de vigilancia policial y dinamización social será clave para recuperar la tranquilidad en la zona.