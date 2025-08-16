HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La plaza de la Concepción de Cáceres, este jueves por la mañana. Jorge Rey

La primera semana de vigilancia extra en la 'Conce' de Cáceres transcurre sin incidencias

Vecinos y comerciantes de la zona siguen viendo en la plazuela a los indigentes habituales pero destacan la ausencia de altercados graves

C. Mateos

Cáceres

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:05

Tranquilidad en la plaza de la Concepción de Cáceres, al menos en la semana completa que ha transcurrido ya desde la reunión en ... la que se decidió aumentar la vigilancia en la zona. Los indigentes habituales siguen yendo por allí y alguno incluso continúa pernoctando, según vecinos y comerciantes con los que ha hablado HOY, pero no se han vuelto a producir altercados como la pelea con un arpón de pesca causó una gran alarma el pasado 21 de julio.

